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Deportes

Los hermanos Felpeto acuden al Campeonato de España de Kárate por autonomías con la selección gallega

La cita es este sábado y domingo en Pontevedra

Manuel Froxán Rial
26/03/2026 23:22
Los hermanos Álex y Carlos Felpeto
Los hermanos Álex y Carlos Felpeto
Cedida
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Los deportistas de Kárate Carballo Álex y Carlos Felpeto acudirán este fin de semana al Campeonato de España Absoluto de Kárate por autonomías. 

Los hermanos han sido convocados por la Selección gallega por lo que representarán este sábado a Galicia en la modalidad de Kumite individual de menos de 84 kilos. 

Al día siguiente se celebrará la competición por equipos, en la que también participarán tanto Álex como Carlos Felpeto. 

Desde el club les desean mucha suerte y animan a todos los aficionados carballeses de esta modalidad deportiva a desplazarse este fin de semana a Pontevedra para animar al combinado gallego y, de manera especial, a los hermanos Felpeto.

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