El Bergan recibe al Coruxo

Diego González y Koke SáIz celebrando el gol ante el Lealtad | raúl lópez RaÃºl LÃ³pez Molina

Comienza la cuenta atrás. A la Segunda Federación le quedan seis intensas jornadas para los equipos que quieren salvarse y seguir en la cuarta categoría del fútbol. Algunos ya tienen prácticamente asegurada la permanencia, pero la clasificación está muy ajustada y cada encuentro se ha convertido en una final.

El Bergantiños se sitúa en la décima posición con 39 puntos, a cinco del playoff, una zona que invitaba a soñar y que llegaron a ocupar a principios de liga. Sin embargo, también sabían que no sería un camino fácil, y este 2026 así lo ha demostrado.

Actualmente se encuentran a tan solo seis puntos del puesto de playout, por lo que es vital para los de Simón Lamas sumar el máximo de puntos posibles para cumplir su objetivo desde el primer día: salvarse cuanto antes.

El propio técnico rojillo incide en la importancia del momento: “Temos unha semana moi importante e ilusionante para todos”. Además, puso en valor el último encuentro ante el Salamanca, donde el equipo “a nivel defensivo sacou unha das súas mellores versións da temporada”, siendo capaz de “neutralizar e incluso superar por momentos a un rival con futbolistas de moito nivel”.

El calendario no da tregua. Los carballeses tendrán que medirse al Valladolid Promesas y a la Sarriana, ambos en puestos de peligro; al Real Oviedo Vetusta y a la UD Ourense, que pelean por la promoción de ascenso; y a un Sámano que podría llegar a la última jornada con su destino decidido. Pero antes, recibirán al Coruxo este domingo (17:00 horas).

El objetivo es claro: “Queremos facer bo o punto do outro día, na nosa casa, poñémonos como obxectivo conseguir tres vitorias nos partidos que nos quedan aquí —tres derbis contra Coruxo, Sarriana e UD Ourense— e dar a nosa mellor versión diante do noso público”, explicó Lamas.

El Bergantiños deberá repetir, o incluso mejorar, lo logrado en la primera vuelta, cuando se impuso al Coruxo (0-1) gracias a un tanto de Fito Rodríguez, el máximo goleador del equipo con seis tantos.

El entrenador rojillo no esconde la dificultad del rival: el Coruxo es “un equipo que xoga moi ben ao fútbol, que fai moitas cousas ben dentro do seu modelo” y cuenta con “unha mistura de futbolistas de talento, xuventude e ambición con outros de moito nivel e experiencia na categoría”.

Aprovechar la racha

Sin embargo, los números recientes no acompañan a los vigueses. En el último mes, el Coruxo ha sumado tres derrotas y un empate —ante el Numancia—, cayendo incluso ante el colista, el Sámano, además de frente al Langreo y al Real Ávila.

Su última victoria fue ante la Sarriana, lograda en el tiempo de descuento. A domicilio, no ganan desde el 24 de enero, cuando se impusieron al Real Oviedo B en el minuto 90, lo que deja en evidencia que los locales deben mantener la concentración hasta el final.

Por su parte, el Bergantiños llega tras firmar dos empates ante rivales de la parte alta, como Fabril y Salamanca, perder ante el Burgos B y vencer al Lealtad, mostrando una línea competitiva en las últimas semanas.

La igualdad es máxima, tal y como reflejan los tres puntos —y tres puestos— que separan a ambos equipos. La clasificación favorece al Coruxo, pero las dinámicas apuntan al Bergantiños, que además jugará con el factor campo, donde ha conseguido seis de sus diez victorias.

Aunque el Coruxo ha sido superior en el cómputo global de enfrentamientos entre ambos, sus visitas a As Eiroas han estado marcadas por la igualdad, con dos empates y una victoria, lo que anticipa un duelo muy competido.

Además, como destaca Simón Lamas, el equipo suele crecerse ante rivales exigentes: “Creo que o equipo cando se enfronta a bos rivais se crece e dá sempre o mellor de si”. El domingo necesitarán volver a hacerlo en un partido clave.

“Creo que estamos ante un partido importante de cara ao noso obxectivo prioritario, que é conseguir a salvación o antes posible. Vai ser un gran día de fútbol, un gran derbi, e oxalá poidamos facer todo o posible para que caia do noso lado”, concluyó Lamas.