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Deportes

Basket Xiria encadena dos derrotas seguidas en el Vila de Noia

En la última jugada del choque ante el Santo Domingo Carlos Varela dispuso de tres tiros libres para forzar la prórroga pero solo consiguió transformar dos

Manuel Froxán Rial
30/03/2026 23:02
Basket Xiria no puede dejarse sorprender como le ocurriò con el Sigaltec
Antes de caer ante el Santo Domingo los carballeses también perdieron en casa con el Sigaltec de Vilagarcia
Raúl López Molina
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Basket Xiria, que sigue sin poder contar con Rubén Rey por lesión, sufrió su segunda derrota consecutiva en casa al caer derrotado ante el Santo Domingo de Betanzos por 86-87. 

Los carballeses tuvieron en sus manos forzar la prórroga ya que en la última jugada del partido los visitantes cometieron falta personal sobre Carlos Varela cuando éste trataba de igualar el marcador con un lanzamiento desde más allá de la línea de 6,75 metros. 

El base carballés, que volvió a ser de los mejores de su equipo, convirtió los dos primeros tiros pero falló el último. 

El Basket Xiria no completó una buena primera mitad, de tal forma que los dos primeros cuartos cayeron del lado visitante y al descanso se llegó con los betanceiros mandando por 7 puntos. 

En el tercer cuarto el partido continuó igual con lo que se entró en el cuarto definitivo con un 56-66 que ponía las cosas todavía más cuesta arriba para el plantel que dirige Héctor Méndez. 

Sin embargo, en este fase llegaría la esperada reacción carballesa, a base de acierto en el lanzamiento y de buen juego, y solo faltó un poco más de tiempo para culminar la remontada. 

Pese al resultado adverso, Basket Xiria mantiene la segunda posición de la tabla a falta de dos jornadas para el final de la liga regular. 

A destacar asimismo el buen partido de Álex Iglesias, máximo goleador de su equipo con 19 puntos.

Ficha técnica

Calvo Basket Xiria: 86 Anxo Soto, Carlos Varela (22), Sergio Yubero (2), Germán Sabater (9), Tomic (4), Snyers (6), Álex Iglesias (10), Pedro Roque do Vale (6), Santi Martínez (4), Iñaki Luaces (2), F. Casariego y L. Sánchez (3). 

Santo Domingo: 87 Javier González (2), Jorge Abelleira (21), Randolph Acevedo (19), Mady Cissoko (4), Daniel Maceira (18), Nicolás Lagares (3), A. Espiñeira (3), Luis Fernando Portilla (9), Agraso, Santi González (3), Marcos Rozas (5) y Xavier Folch. 

Cuartos: 22-25, 19-23, 15-18 y 30-21. 

Árbitros: Pilar Carrasco Pujante y Sergio Álvaerz González. Sancionaron con 27 faltas a los locales y con 17 a los visitantes.

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