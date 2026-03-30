Cabana y Nantón se jugarán el ascenso a División de Honor de Veteranos de la Costa

Imagen del Malpica-Cabana de la liga regular Raúl López Molina

Cabana y Nantón se disputarán en un enfrentamiento a ida y vuelta la tercera plaza de ascenso a División de Honor de Veteranos de la Costa tras haber eliminado en la ronda preliminar a Mazaricos y Malpica.

El pasado domingo se jugaron los partidos de vuelta de la primera eliminatoria.

El Cabana recibía en su campo de As Redondas al Mazaricos tras haber finalizado el choque de ida con empate a 3 goles.

Fue un choque bastante igualado en el que la suerte de la eliminatoria estuvo en el aire hasta el último instante. P

ablo Portomeñe fue el autor del único gol del partido cuando se cumplía el minuto 66.

Con todo perdido, los visitantes arriesgaron algo más pero no consiguieron marcar.

Máxima igualdad hubo asimismo en el Malpica-Nantón, al que también se llegaba con las espadas en todo lo alto tras el 1-1 de la ida.

A la media hora de juego Marcos Alfeirán puso en ventaja a los locales, pero Carlos Facal hizo el que sería definitivo 1-1 al inicio del a segunda mitad.

De esta forma, la eliminatoria tuvo que decidirse desde el punto de penalti, suerte en la que los de Nantón estuvieron más acertados que su rival al llevarse la serie por 3-4.