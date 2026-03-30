El Xallas nuevo líder en la Costa tras el empate del Porteño en Vimianzo y la tercera derrota consecutiva del San Lorenzo

El San Lorenzo acumula tres derrotas consecutivas, dos de ellas en casa, tras caer ante el Baio por 1-2 Raúl López Molina

Tanto la parte alta como los puestos de descenso de la Liga da Costa siguen al rojo vivo a falta de mes y medio de competición.

La jornada 24 volvió a deparar un cambio de líder.

El Xallas se coloca en lo más alto aprovechando la tercera derrota consecutiva del San Lorenzo y que el Porteño no pasó del empate en Vimianzo.

Los de Santa Comba golearon por 6-1 al Ponteceso, con goles de Bryan (3), Alberto (2) y Adrián. Para los visitantes marcó Alberto Recarey.

También jugaba en casa el San Lorenzo, que sufrió su segundo tropiezo consecutivo en As Pedreiras al ser derrotado por el Baio 1-2.

Los baieses marcaron en el tramo inicial del choque por medio de Mamadou y Javier Muíño puso el momentáneo 0-2 en el minuto 89. A renglón seguido acortó distancias Pape Cheik.

El derbi entre el Soneira y el Porteño se saldó con 1-1 y mucho ambiente en las gradas.

Babacar Fall adelantó a los de Ponte do Porto nada más empezar y Richi empató en la segunda, fase en la que cada equipo sufrió una expulsión.

Uno que no pudo arañar nada esta jornada fue el Outes, al que derrotó el Corme por 4-3, gracias a un tanto de Mauro cuando se cumplía el minuto 90.

Los goles del Outes, equipo que se adelantó, fueron obra de Manel Carou, Sergio y Adrián. Para los de casa marcaron también Álvaro, Samuel y Aitor.

Con idéntico marcador (4-3) finalizó el Sofán B-Cabana. Adrián Vázquez (2), Daniel y Nacho marcaron para los de casa, mientras los visitantes llevaron la firma de Brais, Xabier y David.

Lidera el Xallas con 45 puntos; el Porteño tiene 44; el San Lorenzo, 42; y el Baio, 40.

Por lo que respecta a la parte baja, puntuaron todos salvo el ahora colista Monte Louro.

El Zas logró un importante triunfo por 3-2 ante un Corcubión que también queda en zona de peligro. Los zasenses, que marcaron por mediación de Darío (2) y Pablo Fuentes, jugaron la última media hora con uno menos.

El Mazaricos se impuso por 2-0 al Monte Louro (goles de Fabián y Landeira).

En el Muros-Malpica no se movió el 0-0, con lo que los muradanos siguen en en la lucha por la permanencia.

El Muros tiene 26 puntos; el Sporting Zas, 25; y el M. Louro, 24. A tiro tienen al Mazaricos con 27 puntos.