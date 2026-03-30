Golpe en la mesa del Oza a falta de seis jornadas para el final de liga

El Coristanco-Oza fue presenciado por numerosos aficionados Raúl López Molina

El partido de la jornada 24 de Tercera Futgal de la Costa que el domingo protagonizaron el Coristanco y el Oza, no defraudó a nadie.

Las dos aficiones se volcaron para apoyar a sus equipos por lo que se vivió un gran ambiente en el Municipal Manuel Vecino, en donde también hubo mucha tensión por lo mucho que se jugaban los dos equipos, al punto de que cuatro jugadores tuvieron que marcharse a la ducha antes de tiempo.

En el minuto 32 fue expulsado el local Daniel Castiñeiras y en el 45 siguieron sus pasos su compañero Jonathan Fraga y el visitante Juan Antonio Lago. También vio la roja el coristanqués Samuel Baldomir por una observación al árbitro estando en el banquillo.

En lo estrictamente deportivo, Hugo Fraga adelantó al Oza a los 36 minutos y dos más tarde Kevin devolvió las tablas.

Justo antes del descanso volvió a marcar Hugo Fraga, que certificaría su importante ‘hat-trick’ con otro gol en el minuto 90.

De esta forma, el Oza amplía su ventaja al frente de la tabla a 4 puntos a falta de seis jornadas.

El título sigue siendo cosa de dos, toda vez que el Coristanco le saca ya 9 puntos de ventaja al Cee y 19 al cuarto, el Sp. Seaia.

La tercera plaza es para un Cee que se deshizo del Muxía B por cinco goles a cero.

Le sigue el Sporting Seaia tras imponerse en el derbi ante el Buño por por 2-0, tantos logrados por Sergio Cancela y Alejandro Mato.

El Laxe queda en quinta posición al no pasar del empate (2-2) ante el Volantes de Baño, empate que habría que calificar de milagroso por la forma cómo llegó.

En el 89 ganaban los visitantes por 0-2, ambos de Raúl París, y los laxenses acabaron igualando con dos goles (Djamel y Leo) en un minuto.

Un solitario gol de Daniel García le dio el triunfo al Cerqueda ante el Lira (1-0).

Con victoria local también finalizó el Nantón-Inter de Brens, goles logrados por Daniel Andrade, Alejandro López (2) y Daniel Castro.

Por último, el Camelle cayó en su campo ante el Atlético Pereiriña por 2-4.

Los visitantes se adelantaron con un gol en propia meta de Caamaño, completando el resultado Víctor /2) y Jon.

El Bergan B gana en casa del líder Visantoña por 4-5

El triunfo del Bergantiños B en el campo del líder Visantoña fue la nota destaca de la jornada en el grupo III de Tercera Futgal.

Los carballeses se impusieron por 4-5 en un partido trepidante, al punto de que antes de la media hora ya se habían marcado seis goles.

Empezaron golpeando los rojilos por medio de Osmir José y Abib en los minutos 4 y 7.

El Visantoña no se vino abajo y remontó en los minutos 9,12 y 19. Cristian culminó el carrusel goleador de la primera mitad al marcar el 3-3 en el min. 26.

En la segunda Abi y Nuno ampliaron la cuenta y los locales recortaron al final.

Del tropiezo se aprovechó el Atl. Cercedense que ganó 0-2 (Bruno y Fran Chousa) en Carral.

Los cercedenses tienen ahora al líder a 4 puntos. También ganó el Rodís al Vizoño por 2-0 (Jacobo y Rian) y el San Martiño al Atlético Sobrado por 2 goles a 1.