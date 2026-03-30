Lamas cree en el equipo, pese al tropiezo sufrido ante el Coruxo

Ander Barck superando a defensor del Coruxo por banda Raúl López Molina

El Coruxo le devolvió al Bergantiños el 0-1 de la primera vuelta, que hace que los carballeses tengan que olvidarse de los puestos de playoff que ocuparon durante varias jornadas y pasen a centrar todos sus esfuerzos en asegurar la permanencia en la categoría en las cinco jornadas que restan, incluidos dos nuevos derbis ante rivales gallegos como Sarriana y Ourense.

En un encuentro muy condicionado por el viento, los vigueses del Coruxo tuvieron la suerte de marcar en su primera aproximación al filo de la media hora, obligando a los locales a llevar la iniciativa en busca de una igualada que no llegaría, aunque los rojillos la buscaron hasta el final.

“Fue un partido muy condicionado por el fuerte viento, que hizo que nos costase adaptarnos a ciertas situaciones. Aun así, el equipo empezó bien, con las ideas claras y muy ajustado en la presión, llegando con facilidad al área real”, explica Simón Lamas.

El entrenador rojillo considera que se crearon el suficiente número de ocasiones como para no perder el partido, al menos, si bien esta vez el balón no quiso entrar.

La segunda parte reconoce que fue algo más abierta. “A nosotros, con el viento en contra y yendo por debajo en el marcador, no nos quedaba otra más que intentar jugar mucho por abajo, llevar la iniciativa y tratar de mantener el dominio de balón. Con la entrada de Pedro Ramos creo que mejoramos mucho en el juego interior y fuimos capaces de llegar mucho al área rival”, señala el chairego.

La derrota final le acabó dejando sensaciones contrapuestas: “Es evidente que todos queremos ganar y sumar cuanto antes los puntos que nos permitan estar seguros en la clasificación, pero no es menos cierto que quedé satisfecho con lo que vi sobre el campo. El trabajo de los futbolistas y del equipo fue bueno, Hicimos un partido completo, generando muchas lllegadas e incluso en el tramo final tuvimos las ideas claras y supimos cómo gestionar la posesión y cómo llegar a la portería contraria, aunque es evidente que nos faltó algo de suerte”.

Para Simón Lamas el 0-1 final no fue justo. “El Coruxo se llevó demasiado botín de As Eiroas. Es un equipo bien trabajado pero hoy (por el domingo) le superamos y fue inferior a nosotros”, dice.

Ese buen trabajo de sus jugadores le lleva a mostrarse optimista de cara a asegurar la permanencia en la Segunda Federación: “Me sabe mal la derrota porque era un día para mostrarse satisfecho y destacar la actuación del equipo, pero a estas alturas lo que queremos son puntos y no los tenemos, por lo que toca trabajar fuerte para buscar la victoria en el siguiente partido. De todas formas, creo que el equipo está en el camino y la actitud adecuada y pienso también que este partido tiene que hacernos ver que jugando así estamos más cerca de ganar que de perder”.

Simón Lamas pide también el apoyo de la afición para los dos partidos que les quedan en casa “porque las familias cuando realmente se necesitan es en los momentos complicados”