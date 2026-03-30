Lubiáns falla en su intento de asaltar la segunda plaza

El partido de la primera vuelta finalizó con empate Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns sufrió una severa derrota en su visita a Órdenes, pese a contar con el apoyo de numerosos aficionados que se desplazaron hasta la localidad ordense.

El choque era sumamente importante para el equipo que dirige Ramón Canalda toda vez que suponía una de las últimas posibilidades que tenían los carballeses para asaltar la segunda plaza, que también da derecho al ascenso directo.

Los visitantes no estuvieron a su nivel habitual y fueron goleados por un rival más incisivo y con más acierto rematador.

A los diez minutos de partido Javier Moscoso empezó a inclinar la balanza a favor de un Ordes que volvería a anotar dos nuevos goles en los últimos diez minutos de la primera mitad.

Tras el descanso nada más saltar a la pista llegó el 4-0, obra de Iván Centoira de falta directa, gol que acusaron mucho los visitantes.

A falta de cinco jornadas, el Ordes se coloca con 6 puntos de ventaja sobre el cuadro carballés, más el golaverage, por lo que los de Canalda deberán centrarse en amarrar cuanto antes la tercera plaza.

Ficha técnica

A.C. Ordes 6: Hugo Rodríguez, Iván Recouso, Marcos Vaamonde, Hugo Iván García, Martín Francos, Aitor Couselo, Anxo Rubalcaba, Iván Centoira, Javier Moscoso y Anxo Franqueira.

Calvo Escola Lubiáns 0: Xoel Calviño, Ramón Martín, Gorka Oliveira, Álex Pérez, Álvaro Trigo, Álex Novoa, Chipi Vieites, Hugo Naveira, y Manu Ruibal.

Goles: 1-0: Javier Moscoso; 2-1: Marcos Vaamonde; 3-0: Iván Centoira; 4-0: Iván Centoira; 5-0: Martín Francos; 6-0: Anxo Franqueira.

Árbitro: Rubén Fernández.