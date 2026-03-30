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Deportes

Triunfo importante del Xiria en su lucha por asegurar la cuarta posición del grupo

Los carballeses se impusieron en su visita al Balonmán Lalín por 21-29

Manuel Froxán Rial
30/03/2026 23:05
El partido de la primera vuelta en Carballo acabó en empate
Una jugada del Xiria-Lalín de la primera vuelta
Raúl López Molina
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El Calvo Xiria se impuso por 21-29 al Balonmán Lalín, lo que le permite mantener la cuarta plaza del grupo en dura pugna con el Bueu y el Carballal. 

El partido empezó con mucho ritmo por ambas partes. Poco a poco las exclusiones y amonestaciones empezaron a incidir en el marcador. 

El intercambio de goles fue constante y emocionante, aunque los visitantes lograron mantener su nivel competitivo con aportes valiosos de jugadores como Julián García y Esteban Puñal. 

De esta forma, se llegó al descanso con empate (12-12). 

En la segunda el Xiria salió decidido a marcar territorio. Julián García retomó su faceta goleadora y propició una racha visitante implacable en la que también hubo protagonismo para Esteban Puñal y Pablo Veiga. 

La renta visitante fue aumentando hasta llegarse al 21-29 final, tras evidenciarse la incapacidad de los locales para contener el empuje y la efectividad visitante.

Ficha técnica

Balonmán Lalín (12+10): Juan Enrique, Ramón Gil (3), Adrián Crespo (1), Martín Losón (1), Miguel García (2), Roi Sierra (4), Miguel López, Alejandro López, Javier Iglesias (4), PedroTomil, Xoán Otero, Xoel Rodríguez, Mateo López, Adrián Losón (3) y Víctor Hidalgo (2). 

Calvo Xiria (12+17): Antonio Mato (p), Darío Calviño (p), Esteban Puñal (4), Gabriel Castiñeiras, David García (2), Chema Negreira (2), Pablo Veiga (3), Julián García (10), Samuel Veiga (1), Julián López (1), Daniel Periscal (2), Jorge Bouzas, Carlos Varela y Senen Garea (2).

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