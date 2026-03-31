Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El CB Laracha pasa por encima del Arxil pontevedrés

Las laracheses se impusieron a domicilio por 41-100 y ahora esperan al Atlético Avilesina que visitará el pabellón municipal el 11 de abril

Manuel Froxán Rial
31/03/2026 21:50
Sito Cabado, entrenador del CB Laracha, dando instrucciones a sus jugadoras en un partido de liga
Sito Cabado, entrenador del CB Laracha, dando instrucciones a sus jugadoras en un partido de liga
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Club Baloncesto Laracha logró su undécima victoria de la temporada al imponerse por un abultado 41-100 al CB Arxil de Pontevedra en compromiso correspondiente a la vigésimo tercera jornada de Primera Nacional. 

Las larachesas se mostraron muy superiores de principio a fin, al punto de que al descanso ya mandaban por 16 puntos (26-42). 

En la segunda mitad la diferencia en el electrónico no dejó de seguir creciendo hasta llegar a ese 41-100 final que habla a las claras de la aplastante superioridad larachesa. 

El equipo de Sito Cabado ocupa la octava posición en la tabla con 34 puntos en esta histórica temporada de su debut en competición nacional. 

Tras el parón impuesto por la Semana Santa, las larachesas retomarán la competición el sábado día 11de abril recibiendo a un Atlético Avilesina que está un puesto más abajo con 33 puntos

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La delegación del Sysca que acudió a la cita nacional de la Liga Talentos celebrada en Avilés

Tres deportistas de la AD Fogar acudieron a la Copa de Europa Júnior
Manuel Froxán Rial
Plantel del San Ramón que goleó al Castrriz y se proclamó campeón de División de Honor de Veteranos

El San Ramón se proclama campeón de División de Honor a falta de una jornada para el final
Manuel Froxán Rial
El plantel del Muxía femenino posando al final del partido ante el Tordoia

El Muxía vence al Tordoia y pone la Segunda gallega al rojo vivo
Manuel Froxán Rial
Sito Cabado, entrenador del CB Laracha, dando instrucciones a sus jugadoras en un partido de liga

El CB Laracha pasa por encima del Arxil pontevedrés
Manuel Froxán Rial