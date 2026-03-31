El CB Laracha pasa por encima del Arxil pontevedrés

Sito Cabado, entrenador del CB Laracha, dando instrucciones a sus jugadoras en un partido de liga Raúl López Molina

El Club Baloncesto Laracha logró su undécima victoria de la temporada al imponerse por un abultado 41-100 al CB Arxil de Pontevedra en compromiso correspondiente a la vigésimo tercera jornada de Primera Nacional.

Las larachesas se mostraron muy superiores de principio a fin, al punto de que al descanso ya mandaban por 16 puntos (26-42).

En la segunda mitad la diferencia en el electrónico no dejó de seguir creciendo hasta llegar a ese 41-100 final que habla a las claras de la aplastante superioridad larachesa.

El equipo de Sito Cabado ocupa la octava posición en la tabla con 34 puntos en esta histórica temporada de su debut en competición nacional.

Tras el parón impuesto por la Semana Santa, las larachesas retomarán la competición el sábado día 11de abril recibiendo a un Atlético Avilesina que está un puesto más abajo con 33 puntos