El Muxía vence al Tordoia y pone la Segunda gallega al rojo vivo

El plantel del Muxía femenino posando al final del partido ante el Tordoia Marina Busto

El encuentro entre el Muxía y el Tordoia que enfrentaba a los dos primeros clasificados del grupo I de Segunda División Gallega era una cita muy esperada que no defraudó a los muchos espectadores que acudieron al recinto de Arliña.

La importancia del choque estribaba en que un posible triunfo visitante le permitiría dar un paso de gigante hacia el título. Para las muxianas suponía, por contra, la posibilidad de dar caza a las líderes.

De salida dio la impresión de que las de Tordoia iban a dejar la liga vista para sentencia pese a que por delante quedan todavía dos meses de competición.

Dos goles de Rebeca, el primero nada más empezar y el segundo a los 10 minutos, cayeron como un auténtico jarro de agua fría en el plantel y la afición local.

Sin embargo, las muxianas poco a poco se serenaron y no tiraron la toalla aunque hubo que esperar a la segunda parte por la recompensa.

Corría el minuto 56 cuando Barca Toba recortó distancias y poco después Eva Lago restablecía las tablas.

A cinco del final Patricia Romaní consumaba la remontada y desataba la euforia en Arliña.

Ambos equipos empatan así a 67 puntos al frente de la tabla, aunque sigue liderando el Tordoia por mejor coeficiente de goles.

Las muxianas solo han perdido hasta el momento un partido, el jugado precisamente en Tordoia (2-1).

La tercera plaza es para un Bergan B que ganó a domicilio al Cultural Maniños (0-2) con goles de Julia Varela.

El Corme también se impuso por 2-1 al Eirís y ocupa la quinta plaza. Ana María fue la autora del doblete local.

Con triunfo local finalizó asimismo el Esteirana-Nicrariense (4-1). Todos los goles de las locales llegaron en el primer tiempo y fueron obra de Bárbara María (3) y Sara.

Por último, el UC Cee cayó por 2-1 en el campo del San Lázaro. el gol de Paula Veiga no fue suficient

Segunda División

Al igual que pasó este domingo en Segunda División, en Tercera Gallega se van a ver las caras en la siguiente jornada los dos primeros clasificados, Soneira y EFCC Juan Cabrejo.

A esta importante cita llegarán con las vimianceses 5 puntos por encima de las camariñanas después de que los dos equipos solventasen con sendas goleadas sus respectivos compromisos de la pasada jornada.

Las líderes del Soneira se impusieron por 0-4 en el campo del Sporting Zas, gracias a los goles de Tamara (2), Kelly y María.

No se quedó atrás del EFCC Juan Cabrejo, que se impuso al Ponteceso por 8-0. Al descanso ya vencían las locales por 4-0.

A destacar el acierto de Yara, autora de 4 goles, mientras que Paula marcó 2 y completaron la goleada María y Ana.

Hubo más goleadas en la jornada 17 como la que le endosó a domicilio el Outes al Cerqueda (1-5).

Las locales aguantaron bien la primera mitad, pero en la segunda se vinieron abajo.

Para las de casa anotó Érika, mientras que las goleadora del equipo de A Serra fueron Fátima, Laura, Carla, Carmen y Marta.

La ED Os Miudos doblegó asimismo a la SD A Baña por 4-0. Tres fueron obra de María González y el otro lo firmó Sofía.

Muchos goles hubo también en el Corcubión-Cabana, que acabó 3-5, pese a que empezaron adelantándose las locales por medio de Alejandra, autora de un doblete.

El otro tanto corcubionés fue obra de Andrea, mientras que Nerea (2), María, Aroa e Irene fueron las goleadoras visitantes.

En cambio, en el Xallas B-Dubra no se movería el 0-0 inicial.

Para ver el duelo Soneira-Juan Cabrejo de la jornada 18 habrá que esperar al 12 de abril toda vez que este fin de semana las competiciones ligueras ceden su protagonismo a la Copa da Costa, que llega a semifinales.