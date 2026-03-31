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Deportes

El San Ramón se proclama campeón de División de Honor a falta de una jornada para el final

Los laracheses certificaron el título con una goleada al Castriz

Manuel Froxán Rial
31/03/2026 21:56
Plantel del San Ramón que goleó al Castrriz y se proclamó campeón de División de Honor de Veteranos
Plantel del San Ramón que goleó al Castrriz y se proclamó campeón de División de Honor de Veteranos
Raúl López Molina
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El San Ramón goleó al Castriz por 6-1 y certificó así su título de campeón liguero de la División de Honor de Veteranos de la Costa. 

Los laracheses ya eran virtualmente campeones al aventajar al segundo clasificado, el Atlético Carballo, en 5 puntos, pero ahora con tan solo una jornada por disputarse, esa distancia ya es matemáticamente insalvable. 

El partido ante el Castriz tuvo poco historia dada la superioridad visitante de principio a fin. 

Por parte del campeón de liga marcaron Mario Rodríguez (4), Juan Carlos y David, mientras que Pablo hizo el gol del honor de los de Santa Comba. 

Idéntico marcador (6-1) se dio en el Atlético Carballo-Oza. Iván Rojo engrosó sus cifras goleadoras con otros 4 tantos, a los que se unieron los conseguidos por Omar y Julián. David marcó para el Oza. 

La tercera plaza es para un San Román que venció en Ponteteceso por 2-4, con tantos de José Antonio, Jesús Manuel, Mario Casal y Becerra. Miguel y Javier hicieron los del equipo pontecesano. 

El resto de encuentros de la jornada 25 quedaron como sigue: Buño-Coristanco, 2-2; San Lorenzo-Soneira, 4-2; Dumbría-Zas, 7-2; y Oza-Cances, 4-2. 

Ponteceso, Coristanco y Buño están sentenciados y bajarán a Primera División

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