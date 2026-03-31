Nueve cadetes e infantiles del Sysca participaron en el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo

Los deportistas del Sysca que acudieron a la cita valenciana Cedida

El Club Sysca participó el fin de semana en el Campeonato de España de las categorías infantil y cadete, disputado en la piscina municipal cubierta de Bétera, en Valencia.

Belén Puñal, Ada Quintela, Nicolás Cerviño y Jaime Buño, en infantiles; y Clara Tasende, Laura Rodríguez, Teo Periscal, Leo Vega y Rodrigo Barca, en cadetes, acompañados por su entrenador, Diego López, fueron los encargados de representar al conjunto carballés en esta cita nacional.

En ambas categorías el Sysca finalizó decimocuarto en la clasificación general.

A nivel individual, fueron varios los socorristas que terminaron entre los diez mejores en las distintas pruebas disputadas.

Fue el caso de Jaime Buño, quien acabó en sexto luegar en los 50 metros remolque de maniquí infantil.

En su misma categoría, Nicolás Cerviño fue octavo en los 100 metros remolque de maniquí con aletas y noveno en los 100 metros socorrista, mientras que Belén Puñal terminó los 100 metros remolque de maniquí con aletas en décimo lugar.

En cuanto a los cadetes, Clara Tasende y Rodrigo Barca acabaron en séptima posición en los 100 metros remolque de maniquí con aletas.

Por equipos el resultado más destacado fue el sexto puesto en el relevo 4x50 socorrista mixto logrado en ambas categorías.

Por su parte, el relevo cadete masculino también terminó octavo en el 4x50 obstáculos y noveno en el 4x50 combinado.

Para todos estos deportistas la competición valenciana supuso la última de la temporada de piscina, por lo que a partir de ahora toca empezar a entrenar para afrontar la temporada de playa.

No ocurre lo mismo con los deportistas juveniles, júnior y absolutos a los que todavía les queda el Campeonato de España de piscina que se disputará en Castellón el fin de semana del 17 al 19 de abril