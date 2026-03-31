Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Nueve cadetes e infantiles del Sysca participaron en el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo

Los deportistas de ambas categorías pusieron así fin a la temporada de piscina y ahora empiezan a preparar la de playa

Manuel Froxán Rial
31/03/2026 21:48
Los deportistas del Sysca que acudieron a la cita valenciana
Los deportistas del Sysca que acudieron a la cita valenciana
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Club Sysca participó el fin de semana en el Campeonato de España de las categorías infantil y cadete, disputado en la piscina municipal cubierta de Bétera, en Valencia. 

Belén Puñal, Ada Quintela, Nicolás Cerviño y Jaime Buño, en infantiles; y Clara Tasende, Laura Rodríguez, Teo Periscal, Leo Vega y Rodrigo Barca, en cadetes, acompañados por su entrenador, Diego López, fueron los encargados de representar al conjunto carballés en esta cita nacional. 

En ambas categorías el Sysca finalizó decimocuarto en la clasificación general. 

A nivel individual, fueron varios los socorristas que terminaron entre los diez mejores en las distintas pruebas disputadas. 

Fue el caso de Jaime Buño, quien acabó en sexto luegar en los 50 metros remolque de maniquí infantil. 

En su misma categoría, Nicolás Cerviño fue octavo en los 100 metros remolque de maniquí con aletas y noveno en los 100 metros socorrista, mientras que Belén Puñal terminó los 100 metros remolque de maniquí con aletas en décimo lugar. 

En cuanto a los cadetes, Clara Tasende y Rodrigo Barca acabaron en séptima posición en los 100 metros remolque de maniquí con aletas. 

Por equipos el resultado más destacado fue el sexto puesto en el relevo 4x50 socorrista mixto logrado en ambas categorías.

 Por su parte, el relevo cadete masculino también terminó octavo en el 4x50 obstáculos y noveno en el 4x50 combinado.

 Para todos estos deportistas la competición valenciana supuso la última de la temporada de piscina, por lo que a partir de ahora toca empezar a entrenar para afrontar la temporada de playa. 

No ocurre lo mismo con los deportistas juveniles, júnior y absolutos a los que todavía les queda el Campeonato de España de piscina que se disputará en Castellón el fin de semana del 17 al 19 de abril

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La delegación del Sysca que acudió a la cita nacional de la Liga Talentos celebrada en Avilés

Tres deportistas de la AD Fogar acudieron a la Copa de Europa Júnior
Manuel Froxán Rial
Plantel del San Ramón que goleó al Castrriz y se proclamó campeón de División de Honor de Veteranos

El San Ramón se proclama campeón de División de Honor a falta de una jornada para el final
Manuel Froxán Rial
El plantel del Muxía femenino posando al final del partido ante el Tordoia

El Muxía vence al Tordoia y pone la Segunda gallega al rojo vivo
Manuel Froxán Rial
Sito Cabado, entrenador del CB Laracha, dando instrucciones a sus jugadoras en un partido de liga

El CB Laracha pasa por encima del Arxil pontevedrés
Manuel Froxán Rial