Tres deportistas de la AD Fogar acudieron a la Copa de Europa Júnior

La delegación del Sysca que acudió a la cita nacional de la Liga Talentos celebrada en Avilés Cedida

El pasado fue un fin de semana de lo más fructífero para la AD Fogar, que estuvo representada en importantes citas del calendario nacional e internacional de trialtón, así como en el Campeonato gallego de 5 kilómetros en ruta.

Tres de sus deportistas– Adrián Sancho, Iago Prada y Hugo Souto– se desplazaron hasta la localidad portuguesa de Quarteira para participar en una de las citas de la Copa de Europa Júnior de Triatlón, que se disputó sobre la distancia sprint de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.

Entre un total de 65 competidores, Adrián finalizó en un más que meritorio 19º lugar a 1’51’’ del vencedor, con un tiempo de 56’58’’; Hugo fue 41º (58’42’’) y Iago no pudo finalizar la prueba.

El fin de semana también se disputó, en este caso en Avilés, el Campeonato de España de Duatlón Supersprint y Relevos Mixtos de la Liga Talento, al que acudieron 15 triatletas de la AD Fogar.

Los cadetes Diego Souto, Alejandro Casal y Estela Yáñez corrieron la final A con destacados resultados ya que quedaron 5º, 6º y 31ª, respectivamente.

Para la final B de consolación se clasificaron en categoría cadete Alejandro Yera y Carmen Días; y los juveniles Lucas Prada e Irene Santomé.

Por equipos, los cadetes acabaron en 4º lugar y las cadetes,11ª. Los juveniles fueron trigésimo primeros.

En lo tocante a la modalidad de Relevos Mixtos, el equipo carballés quedó 29º entre el total de 49 en liza.

Tras esta segunda jornada de la Liga Talento, el conjunto masculino marcha 20º en Primera División y el femenino es 8º en Segunda División Nacional.

Nuno Moure, campeón gallego Sub-23

El atleta de la AD Fogar Nuno Moure Fernández (2006) se proclamó el pasado fin de semana campéon gallego Sub-23, además de subir al tercer cajón del podio en categoría absoluta en la prueba de 5 kilómetros en ruta del Campeonato Xunta de Galicia celebrado en Sigüeiro.

El deportista completó la distancia en 15 minutos y 17 segundos, lo que también le valió para batir su mejor registro personal y el récord absoluto del club, en una nueva demostración de su excelente estado de forma y de su gran proyección en el atletismo de fondo.