El Bergan afronta en Pucela la primera de sus cinco finales

Los carballeses celebrando el único gol del partido de la primera vuelta (1-0) Raúl López Molina

No está haciendo un buen 2026 el Bergantiños, que cuenta dos victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Por ello, ha caído de la cuarta posición con la que despidió 2025 a la décima actual, más cerca de la zona peligrosa —cuatro puntos sobre el playout— que de la promoción.

Lo bueno para el equipo carballés es que todavía tiene margen, pero afronta este último mes liguero con la sensación de que tiene cinco finales. Eso sí, es consciente de que si hace los deberes evitará dicha denominación para alguno de los últimos partidos e incluso podría volver a ilusionarse.

Así de apretada es siempre la Segunda RFEF, donde el Bergan compite por segunda temporada consecutiva.

Este domingo, la escuadra que dirige Simón Lamas visitará al Valladolid Promesas (Anexos José Zorrilla, 12.00 horas).

Un rival que se juega la vida, pues es 15º a dos puntos del playout y a tres de estar en zona de permanencia.

Tras este compromiso, los carballeses recibirán en As Eiroas a la Sarriana, que tiene un punto más que el Promesas y también lucha por eludir el descenso.

Llegarán después sendos enfrentamientos ante equipos de la zona alta, Oviedo Vetusta (2º) a domicilio y UD Ourense (5º) en casa, antes de cerrar en el campo del colista, el descendido Sámano.

Por lo que respecta al duelo más inmediato, Simón Lamas asegura que el equipo trabajó bien durante la semana y que espera con ganas el choque ante los vallisoletanos. “Estamos dolidos por la derrota en casa ante el Coruxo, pero también confiados por saber que estamos en el buen camino y haciendo muchas cosas bien”, dice el entrenador lucense.

Sobre su rival de este domingo señala: “Sabemos cuáles son sus fortalezas y debilidades y por dónde pasan nuestras opciones para ganar el partido”, apunta.

Y es que, a priori, el objetivo está claro, sumar los 3 puntos ante un rival “que se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno y que arriba tiene jugadores de mucho nivel como Carvajal, Brain, Santiesteban o Riki”.

Las claves para los rojillos pasarían pues por “saber neutralizar ese potencial que tienen arriba y, a nivel ofensivo, por ser nosotros mismos, llevar la iniciativa y generar ocasiones”, concluye.

Los rojillos fichan a otro jugador nigeriano, Kelechi

El club carballés sorprendió esta semana anunciando el fichaje de un nuevo jugador nigeriano, fruto del convenio de colaboración que tiene firmado el Bergantiños con entidades deportivas del país africano.

La última cara nueva en el plantel rojillo es la de Anthony Kelechi Edeh, ‘Kelechi’, un delantero de tan solo 18 años y 1,80 de estatura. Es zurdo y suele desenvolverse como extremo izquierdo.

Es el segundo jugador nigeriano que ficha el Bergantiños después de que con la temporada ya avanzada llegase a Carballo el joven centrocampista de 20 años Daniel Onyia, que poco a poco ha ido haciéndose con un hueco en el equipo titular