Muxía-Sofán y Malpica-Porteño, cuatro equipos buscan sitio en la gran final

Once inicial del Sofán que en la anterior eliminatoria eliminó al Cabana Mar Casal

Las semifinales de la LXI Copa da Costa depara hoy dos enfrentamientos de lo más interesantes en los que el ambietazo en las gradas y la emoción parecen garantizados.

Tanto el Muxía-Sofán como el Malpica-Porteño darán comienzo a las 17 horas y serán dirigidos por los colegiado Manuel Castro y Marcos Ordóñez.

En Arliña se van a ver las caras dos equipos que ya se enfrentaron en la ronda de cuartos de la pasada edición del torneo, en la que saltó la sorpresa al caer el Sofán en la tanda de penaltis.

Los de Carballo parten de nuevo como favoritos aunque solo hay que ver sus redes sociales para comprobar que son plenamente conscientes de las dificultades que se van a encontrar, por lo que hacen un llamamiento a su afición para que se vuelque con el equipo.

El equipo local también le pide a los suyos que se movilicen porque “cada berro conta”.

Máxima expectación se espera asimismo en el Malpica-Porteño, en el que sobre el papel también los visitantes parten como favoritos.

Ambos semifinalistas ya se enfrentaron este año dos veces en la liga, con triunfo local en ambos casos: 3-1 en Pedra Queimada y 1-0 en A Grixa.