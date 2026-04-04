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Deportes

Punto y final al exitoso Torneo Costa da Morte organizado por las Escuelas de Fútbol Luis Calvo Sanz

El club anfitrión se impuso en cuatro de las cinco categorías dispuestas

Manuel Froxán Rial
04/04/2026 22:08
Equipo del EF Luis Calvo que se impuso en categoría alevín femenina
Equipo del EF Luis Calvo que se impuso en categoría alevín femenina
JORGE INSUA
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Con un éxito organizativo y deportivo, este sábado llegó a su fin la tercera edición del Torneo Costa da Morte de fútbol base, organizado por las Escolas de Fútbol Luis Calvo Sanz coincidiendo con la festividad de Semana Santa. 

Durante tres días el complejo de As Eiroas vibró con una competición que reunió a más de 1.100 niños y niñas de distintos clubes de la comarca y su entorno. 

Los numerosos encuentros disputados en las seis categorías dispuestas– prebenjamines, alevín mixto, alevín femenino, benjamines, infantiles y biberones– hicieron que el recinto deportivo emplazado en el polígono de Carballo registrase un gran ambiente durante todo el fin de semana, con presencia de numerosos familiares de los pequeños futbolistas en las gradas. 

El cuadro de honor del torneo quedó como sigue. En prebenjamines el campeón entre los 16 equipos participantes, fue el Dumbría, seguido del Xallas A y del EF Luis Calvo A. 

En alevín mixto (19 participantes) se impusieron los anfitriones del EF Luis Calvo, seguido del Dumbría y del Sofán SD. 

En alevín femenino ganó el EF Luis Calvo Sanz, subcampeón quedó el UC Cee y tercero fue el Oza Juvenil. 

Los tres mejores en benjamines fueron Luis Calvo Sanz, Atl. Arteixo y Soneira. 

En infantiles venció el Bergantiños A, seguido del Órdenes y del Nicrariense.

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