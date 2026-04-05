Club do Mar-Paiosaco, duelo fratricida en semifinales de la Copa de A Coruña

Un once del Paiosaco en la competición liguera de Preferente Raúl López Molina

Club do Mar y Paiosaco continúan adelante en la LXXXIII Copa da Coruña y les tocará enfrentarse entre si en semifinales (29 de abril), con lo que está asegurada la presencia de un representante del municipio larachés en la final.

Ninguno de los dos lo tuvo fácil en la ronda de cuartos.

El equipo de Caión solo pudo sentenciar al final ante un Portazgo que jugó en inferioridad numérica durante toda la segunda mitad.

El Paiosaco, por su parte, tampoco pudo respirar tranquilo hasta que el colegiado pitó el final de su eliminatoria ante el Orillamar, en la que decidió el gol logrado por Daniel en el minuto 67.

Fichas técnicas

Portazgo 0: Álvaro; Alejandro (Martín, min. 73), David, Badara, Raúl, Samuel, Daniel, Cao (Elías, min.81), Mohamed (Ender, min. 62), Jesús Manuel y Marcos.

Club do Mar 2: Adrián Rama; Jacobo, Ismael, Alejandro Blanco (Eloy, min. 59), Alberto Díaz (Luis, min. 59), Tiago Mendes (Martín Baldomir, min. 59), Mario Vila, Mateo Canedo, Ashier (Daniel, min. 69), Álex e Iker. goles: 0-1, min. 30: Tiago Mendes; 0-2, min. 90: Mario Vila.

Árbitro: Martín García Novo, auxiliado en las bandas por Carlos Blanco y Adán Golás. Expulsó a los locales David Pan (doble amarilla min. 50) y Raúl Pardo (roja directa min. 79. También amonestó por parte del Montañeros a Mohamed, Jesús Manuel, Daniel y Badara; y a Alberto Díaz e Ismael, del Club do Mar.

Orillamar 0: Diego, Nicolás, Sergio, Iago (Hugo, min. 72), Gonzalo (Etham, min. 87), Román (Edu, min. 72), Pablo Roibás, Pablo Sánchez, Diego de Jesús, Iván y Lois (Brais, min. 68).

Paiosaco 1: Hugo; Jorge (Pablo, min. 59), Alberto Varela, Manuel Mato, Martín (José R., min. 16), Iván Amor, Daniel (Brais, min. 80), David (Noel, min. 80), Álvaro (Andrés, min. 59) , Juan M. Pombo y Javier Sande.

Gol: 0-1, min. 67: Daniel.

Árbitro: Juan Sieira Hermida, auxiliado por Diego Seoane y Levón Makrtychyan. Amonestó a los locales Diego de Jesús, Gonzalo y Eduardo; y a los visitantes Daniel, José R. y Pablo