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Deportes

Muxía y Malpica jugarán la gran final el 24 de mayo en Vimianzo

Los muxiáns volvieron a eliminar al gran favorito, el Sofán, al que derrotaron por 2-1 mientras los malpicáns hicieron lo propio con el Porteño en la tanda de penaltis

Manuel Froxán Rial
05/04/2026 22:57
El plantel del Malpica posando antes de la semifinal contra el Porteño
El plantel del Malpica posando antes de la semifinal contra el Porteño
Parker
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Ni Sofán ni Porteño, equipos que partían con la vitola de favoritos, jugarán finalmente la final de la Copa da Costa 2025-2026. 

Uno y otro cayeron eliminados a manos de un Muxía y un Malpica que fueron mejores en las dos semifinales.

 Otra de las notas destacadas de ambos partidos fue la exquisita deportividad y el gran ambiente que se vivió tanto en Arliña como en Pedra Queimada, pese a la coincidencia de horarios. 

En el recinto muxián los locales eliminaron por segunda temporada consecutiva a un Sofán en el que la ilusión era máxima ante la posibilidad de llevarse el trofeo por segunda vez a sus vitrinas. 

No pudo ser porque el Muxía fue mejor en un encuentro muy vistoso en el que ambos equipos tuvieron sus ocasiones aunque los locales expusieron más y siguen adelante de forma merecida. 

En el otro encuentro el Malpica eliminó al Porteño en la tanda de penaltis, en la que fueron necesarios hasta 14 lanzamientos, tras acabar el tiempo reglamentario con el 0-0 inicial. 

Los de Ponte do Porto tenían bajas y apenas si crearon ocasiones ante un Malpica que dispuso de tres bastante claras. 

En los penaltis el héroe fue el meta local Abdou Khadre al detener dos.

El plantel del Muxía celebrando el pase a la final al término del partido
El plantel del Muxía celebrando el pase a la final al término del partido
Raúl López Molina

Fichas técnicas

Muxía CF 2: Iván Bouzón; Mateo Trillo, Fran Moreira (Manuel Martínez, min. 80), Roberto Suárez (Isma Márquez, min. 57), Víctor Alcaina, Arán Alcaina, Manu Nogueira, Javi Vilela (Iago Muíño, min. 57), Carlos Costa, Antón Pose y Mauro Romaní (Brais, min. 75). 

SD Sofán 1: Brais Gómez; Javier Álvarez (Iván Martínez, min. 55), Daniel García, Pablo Parafita (Braian Gómez, min. 55), Alexandre Mallo, Iván Parafita, Izán (Iraitz, min. 79), Álex Sánchez, Marcos Montero, Joel Negreira y Julián Cortés (Fabián Vidal, min. 55). 

Goles: 1-0, min. 50: Manu Nogueira; 1-1, min. 60: Marcos Montero; 2-1, min. 75: Fran Moreira. 

Árbitro: Marcos Ordóñez Rodríguez, auxiliado en las bandas por David Castreje y Xoel Forján. Amonestó a los locales Isma y Antón Pose; y a los visitantes Iván Parafita, Iván Martínez y Alexendre Mallo.

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