Lamas: “Ganar en Valladolid nos dará tranquilidad y confianza”

El central Fito llevándose un balón en el partido de la primera vuelta Raúl López Molina

El Bergantiños respira aliviado después de la importantísima victoria conseguida en el feudo del Valladolid Promesas (3-4), luego de un partido con un tramo final de infarto en el que los carballeses consiguieron levantar un 3-1 para el que los pucelanos no habían hecho demasiados méritos.

Al término del encuentro Simón Lamas no ocultaba su alegría, al tiempo que reconocía la importancia de los 3 puntos. “Tenemos que seguir sumando alguno más pero este triunfo nos pone todo de cara y supone un paso de gigante”, señala el técnico, que ve alejarse el fantasma de un posible descenso, si bien el equipo está obligado a ganar algún partido más para certificar de forma matemática su continuidad en la categoría una temporada más.

A este respecto considera que el 3-4 logrado en los Anexos al José Zorrilla “van a dar tranquilidad y confianza a los jugadores para afrontar los cuatro partidos que restan de la mejor forma posible”.

Sobre el partido, explica que “en la primera parte jugamos muy bien, interpretamos bien lo que tocaba y supimos cómo hacer daño al rival”.

Sin embargo, pese a esa gran imagen y las muchas ocasiones desperdiciadas– todo lo contrario que los vallisoletanos que sí acertaron en dos llegadas aisladas– al descanso se llegó con un 2-1 en el marcador.

“El 2-1 justo antes del descanso fue un mazazo psicológico y ello– unido al 3-1 y a que en la segunda mitad dio la sensación de que se nos acababa la energía por el gran esfuerzo realizado en el primer tiempo–hizo que se nos pusiese todo muy complicado, pero al final el fútbol quiso devolvernos todo lo que llevaba varios partidos sin darnos”, argumenta.

A pesar de la manera casi inesperada que llegó, Lamas entiende que la victoria fue justa: “Creo que en el cómputo global del partido fuimos merecedores. En la segunda mitad es cierto que ellos a base de arreones y por la calidad individual que tienen, nos generaron problemas, pero mientras el juego estuvo equilibrado nosotros fuimos mejores, aunque es indudable que en el tramo final pudo pasar cualquier cosa”.

Los 3 puntos sumados permiten encarar lo que resta de temporada con menos presión después de una segunda vuelta en la que hubo malos momentos, tal y como reconoce el entrenador lucense. “La primera vuelta nos colocó en un escenario que no nos esperábamos”, dice, en alusión a las posiciones de playoff de ascenso que ocupó el equipo durante varias semanas.

Las cosas se torcerían después: “La segunda vuelta creo que fue injusta con el equipo. Es indudable que tendríamos que haber hecho mejor algunas cosas, pero no lo es menos que merecimos sacar más puntos y estar en una mejor posición, aunque yo a mis jugadores les digo que el fútbol al final siempre es justo. Hoy (por el domingo), dentro de la dificultad del partido y de la locura del tramo final, el fútbol sí fue justo con nosotros aunque nos lo merecíamos”.

Además de elogiar el buen hacer general del equipo en el desplazamiento a Valladolid, el técnico no dudó en hacer una mención especial a jugadores como Iago Novo y Fito, cuyas actuaciones llamaron la atención de algunos de los periodistas que cubrían el partido.

Del primero explicó que solo se pueden sorprender por la calidad de su juego quienes no siguen sus partidos, mientras que del central dijo: “Tiene altibajos, pero hoy en la primera parte fue capaz de ganarle muchos duelos a un delantero tan difícil de marcar como Braín, además de iniciar nuestro juego ofensivo de forma acertada”.

Aunque los rojillos todavía tienen alguna opción de volver a meterse en el playoff de ascenso, en declaraciones a Radio Galega su entrenador fue tajante al respecto: “Ahora mismo solo miramos hacia abajo”.