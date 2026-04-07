Carballo volverá a acoger la Final a 4 del Autonómico de hockey sobre patines de categoría alevín

El Energimac Escola Lubiáns en el torneo disputado en Mieres esta Semana Santa Cedida

Carballo volverá a acoger en fechas próximas una doble cita del hockey sobre patines de categoría alevín.

El fin de semana del 18 y 19 de abril se disputará en el Pabellón Carballo Calero la Final a 4 del Campeonato gallego de la categoría, en la que participarán los anfitriones del Energimac Escola Lubiáns.

Después de su brillante actuación en la Liga Oro autonómica, en la que el equipo entrenado por Jorge Lamas “Cholo” finalizó en tercera posición, solo por detrás de equipos del potencial del Hockey Club Liceo y Dominicos, los carballeses disputarán también la fase sector del Campeonato de España de la categoría y lo harán igualmente ante su público por cuanto la organización correrá a cargo de Escola Lubiáns, en colaboración con la Federación y el Concello de Carballo.

De esta forma, el club carballés se garantiza un respaldo mayoritario en las gradas a la hora de medirse a los mejores conjuntos del país.

El plantel del Energimac Escola Lubiáns está integrado por los porteros Erick Fuentefría y Teo Mira, y los siguientes jugadores de pista: Telmo Tasende, Manuel Felípez, Iván Aldao, Marco Carro, Valeria Torrado, Jairo Cores, Nuno Alonso y Marcos de León.

El pasado fin de semana el equipo, con su entrenador Cholo al frente, se desplazó a Asturias para participar en el torneo de Semana Santa para categorías alevín y juvenil organizado por el Patín Mieres.

Los carballeses empezaron así a preparar la doble exigente cita que les espera, para lo que se midieron a equipos como el propio Mieres, el San Ramón catalán y el Centro Asturiano de Oviedo, que se llevó el triunfo.

Por su parte, el Rega Morales Lubiáns también participó en categoría juvenil.