El Porteño, a pensar en el Xallas y olvidarse de la Copa da Costa

En el partido de la primera vuelta el Porteño cayó por 3-2 en Santa Comba Cedida

El próximo domingo se reanuda la Liga da Costa después del parón impuesto por las semifinales de Copa.

El Porteño, uno de los equipos que quedó apeado del torneo del K.O. a manos del Malpica, tiene ante si un compromiso que puede resultar crucial para la suerte del campeonato liguero toda vez que solo faltan seis jornadas para que finalice la competición.

El equipo de Ponte do Porto recibe ni más ni menos que al Xallas, líder de la categoría con 1 punto más que un Porteño que es segundo.

El partido de A Grixa comenzará a las 16.30 horas y en el mismo los locales tienen prohibido perder si quieren mantener intactas sus opciones.

Mayor, técnico del conjunto de Ponte do Porto, tiene que incidir sobre todo en la cuestión anímica en lo que queda de semana, para que sus jugadores se olviden de la eliminación copera en una ronda en la que partían como favoritos.

Independientemente del resultado final, la emoción está asegurada tanto en la parte alta como en la baja de la tabla hasta el final.