Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Porteño, a pensar en el Xallas y olvidarse de la Copa da Costa

El domingo tienen la posibilidad de volver a ponerse al frente de la liga si derrotan al Xallas

Redacción
07/04/2026 21:58
Pese a la derrota, el Porteño completó un buen partido en Santa Comba
En el  partido de la primera vuelta el Porteño cayó por 3-2 en Santa Comba
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El próximo domingo se reanuda la Liga da Costa después del parón impuesto por las semifinales de Copa. 

El Porteño, uno de los equipos que quedó apeado del torneo del K.O. a manos del Malpica, tiene ante si un compromiso que puede resultar crucial para la suerte del campeonato liguero toda vez que solo faltan seis jornadas para que finalice la competición. 

El equipo de Ponte do Porto recibe ni más ni menos que al Xallas, líder de la categoría con 1 punto más que un Porteño que es segundo. 

El partido de A Grixa comenzará a las 16.30 horas y en el mismo los locales tienen prohibido perder si quieren mantener intactas sus opciones. 

Mayor, técnico del conjunto de Ponte do Porto, tiene que incidir sobre todo en la cuestión anímica en lo que queda de semana, para que sus jugadores se olviden de la eliminación copera en una ronda en la que partían como favoritos. 

Independientemente del resultado final, la emoción está asegurada tanto en la parte alta como en la baja de la tabla hasta el final.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Pese a la derrota, el Porteño completó un buen partido en Santa Comba

El Porteño, a pensar en el Xallas y olvidarse de la Copa da Costa
Redacción
Veteranos y séniors del Baio posando juntos antes del amistoso que disputaron para inaugurar las obras de mejora del campo de fùtbol

Homenajes y reencuentros en la reapertura del “Platas Reinoso”
Redacción
El Energimac Escola Lubiáns en el torneo disputado en Mieres esta Semana Santa

Carballo volverá a acoger la Final a 4 del Autonómico de hockey sobre patines de categoría alevín
Redacción
El central Fito llevándose un balón en el partido de la primera vuelta

Lamas: “Ganar en Valladolid nos dará tranquilidad y confianza”
Redacción