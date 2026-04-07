Homenajes y reencuentros en la reapertura del “Platas Reinoso”

Veteranos y séniors del Baio posando juntos antes del amistoso que disputaron para inaugurar las obras de mejora del campo de fùtbol Cedida

La del pasado domingo fue una jornada muy especial para toda la familia deportiva del Club Deportivo Baio.

Un buen número de socios y simpatizantes del club acudieron a los actos de inauguración de las mejoras acometidas por el Concello de Zas en el campo de fútbol Platas Reinoso.

Fue una jornada emotiva y de muchos reencuentros, toda vez que el programa incluía la disputa de un amistoso en el que un combinado de veteranso del CD Baio y del Sp. Zas se enfrentó a otro formado por jugadores de los equipos séniors de ambos clubes.

La entidad organizadora aprovechó para rendir un merecido homenaje a tres de sus jugadores destacados de los últimos años: Rubio, Bieito y Iago.

La entrega de los obsequios conmemorativos a cada uno de ellos corrió a cargo de otras tres leyendas del club: Martín Pérez Muíño, MC y Diego Díaz.

También hubo un reconocimiento igual de merecido para Chino, exjugador y expresidente, que recibió su agasajo de manos de Ramón Fuentes, el socio que el año pasado accedió a darle relevo y asumir el reto de liderar la junta directiva del Baio.

Los actos de reapertura del Platas Reinoso, en cuya reforma el Concello de Zas invirtió 265.000 euros, contaron también con la presencia del alcalde de Zas, Manuel Muíño; el presidente de la Junta Gestora de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto; y de Manolo Corredoira, delegado federativo en la Costa da Morte.

Como colofón, aficionados, directivos y autoridades compartieron una churrascada.