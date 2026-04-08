Los clubes costeros incumplen la normativa fiscal y laboral

Una veintena de clubes estuvieron presentes en la charla informativa celebrada en Santa Comba Cedida

La Asocación de Clubs de Fútbol Afeccionado da Costa da Morte (Asfacos) organizó esta semana una charla informativa en la Casa da Cultura de Santa Comba, sede de la entidad, en la que se abordaron cuestiones relacionados con las distintas obligaciones fiscales y laborales de los clubes de fútbol aficionado.

Para ello se contó con la presencia de técnicos en la materia como Xosé Ramón Riomao, de la Agencia Tributaria, y Xoa Vázquez, de la firma Vázquez Asesores.

Sus explicaciones fueron seguidas por los representantes de más de una veintena de clubes de la zona que respondieron a la convocatoria.

La principal conclusión que se obtuvo del encuentro fue que a día de hoy hay un incumplimiento generalizado de la normativa que rige en los apartados fiscal y laboral, por cuanto la práctica totalidad de los clubes no profesionales no están cumpliendo correctamente con los distintos requerimientos de la Agencia Tributaria ni de la Seguridad Social.

Para los dos ponentes quedó clara la urgente necesidad de adaptar la gestión diaria de esos clubes a la normativa en vigor, para la que apuestan por la progresiva profesionalización de las entidades deportivas.

De esta forma, en la reunión se apuntó que uno de los objetivos prioritarios del fútbol de la Costa debe ser cumplir con la legislación en vigor para proteger tanto a los clubes como a sus directivas frente a posibles sanciones que les puedan caer en el futuro.

Y es que durante su intervención, el representante de la administración tributaria recordó que los clubes costeros, aun siendo entidades sin ánimo de lucro, tienen igualmente responsabilidades con la Hacienda Pública en lo tocante pago del IVA, impuestos de sociedades, retenciones del IRPF y operaciones concertadas con terceros.

Por lo que se refiere al ámbito laboral y de la Seguridad Social, Xoa Vázquez incidió en la vigilancia de Inspección de Trabajo sobre la economía sumergida y en la necesidad de distinguir la figura del voluntario de la del trabajador.

Habló también del impacto de la Ley 7/2024 que permite una bonificación del 100% en las cotizaciones a la SS para entidades sin ánimo de lucro que contraten monitores o técnicos.

La directiva de Asfacos mostró su satisfacción tanto por la asistencia como por el interés mostrado por los representantes de los clubes, por cuanto "pone de manifiesto la preocupación real que generan estos temas".