Pablo Torreira comunica al Sofán que no seguirá en el banquillo del equipo el próximo curso

Pablo Torreira en un partido del Sofán Raúl López Molina

Pablo Torreira dejará de ser entrenador del Sofán al término de la presente temporada.

Así lo anunció el club carballés a través de sus redes sociales. “De vez en cuando, como directiva, nos toca vivir momentos poco agradables, y hoy es uno de esos días en lo que tenemos que dar una noticia que no nos gusta: Pablo Torreira dejará de ser entrenador de la SD Sofán al final de esta temporada”, dicen los responsables de la entidad, a la vez que aclaran que fue el propio técnico el que decidió dar el paso.

“Se trata de una decisión personal del míster, que nos fue comunicada ayer (por el martes), trasladándonos su deseo de descansar del fútbol durante un tiempo”, añaden.

Los dirigentes del cuadro de O Carral quieren agradecerle expresamente su trabajo durante las cuatro temporadas que estuvo al frente del club, a la vez que lo definen como “profesional, trabajador, implicado, responsable, amigo y, sobre todo, una gran persona”.

Recuerdan asimismo que se irá dejando “hitos” importantes para el club como la primera Copa da Costa, una final de la Supercopa en Balaídos y una fase de ascenso a Tercera División.

Por todo ello, le dicen que “esta es tu casa y seguirá siéndolo siempre”.

Torreira podría despedirse jugando una nueva fase de ascenso a Tercera toda vez que su equipo aún tiene el playoff a tiro.