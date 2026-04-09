Camariñas, Castriz y Fisterra se lo juegan todo en el último mes

Una acción del derbi entre el Club do Mar y el Fisterra disputado recientemente Raúl López Molina

El grupo II de Primera Fútgal está tremendamente interesante a falta de poco más de un mes para que la competición llegue a su fin.

Por arriba la igualdad es máxima y hasta cuatro equipos, entre ellos el Club do Mar, tienen opciones de hacerse con el título.

Si la lucha por el campeonato está de lo más abierta, lo mismo ocurre con la segunda y tercera plaza, que dan derecho a disputar la promoción de ascenso.

El Muxía es uno de los que aspira a esos puestos, de los que está ahora mismo a 4 puntos. La clasificación para la final de la Copa da Costa ha supuesto un refuerzo anímico importante para los muxianos, que este domingo pueden hacerle además un favor a los equipos costeros que están luchando por evitar el descenso si logra derrotar en Arliña (17.00) al Cire de Melide.

Con la Esteirana ya desahuciada, Fisterra, Castriz y Camariñas son las formaciones de la zona que tienen seis jornadas por delante para certificar la continuidad en la categoría.Los fisterranos son penúltimos con 27 puntos, los mismos que suman Bastavales y Castriz.

Este domingo lo tienen muy difícil toda vez que visitan ni más ni menos que al líder Arzúa, que tiene que ganar si no quiere perder su privilegiada situación.

Los de Ara Solis cotizan al alza desde la llegada de Fran Pequeño al banquillo y vienen de imponerse en el importantísimo derbi ante el Castriz (1-0), por lo que no renuncian a dar la sorpresa.

El Castriz, por su parte, recibe en San Pedro al Boimorto con la imperiosa necesidad de sumar los 3 puntos, que le permitirían coger un poco de aire para lo que viene, además de meter en el ajo al Boimorto, que quedaría a 4 puntos.

Los de Santa Comba han perdido fuelle en las últimas jornadas, en parte también porque han tenido que enfrentarse a rivales de la parte alta. Por último, el Camariñas visita al Club do Mar (domingo, 17.00), que no parece ser el rival más propicio para iniciar la remontada.

Los camariñanes llevan seis jornadas sin ganar y de los últimos 18 puntos posibles solo han conseguido sumar