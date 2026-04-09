La fase comarcal de cross escolar celebrada en Dumbría fue todo un éxito

La competición se desarolló en un circuito pedestre situado en el entorno del complejo deportivo de O Conco Raúl López Molina

El circuito pedestre de O Conco acogió este jueves y por vez primera, la fase comarcal de la competición de cross escolar que se saldó con un rotundo éxito deportivo y organizativo.

Alrededor de 600 niños y niñas pertenecientes a nueve centros educativos participaron en esta competición organizada por la Secretaría Xeral para o Deporte, en colaboración con el Concello de Dumbría y las entidades ADE As Rías y ADD do Barbanza.

Los colegios que desplazaron deportistas fueron el CPI As Revoltas, el CEIP de Ponte do Porto, el CEIP do Pindo, el CEIP Mar de Fóra, el CEIP San Vicenzo, el CEIP Virxe da Barca, el IES Terra de Xallas, el CEIP Plurilingüe de Carnota.

También contaron con representación el IES Terra de Xallas (Santa Comba) y el IES Eduardo Pondal (Ponteceso).

La prueba discurrió por un entorno natural situado en la parte posterior de las instala ciones deportivas de O Conco.

El circuito elegido acoge también desde hace cinco años la única prueba de obstáculos que se celebra en la comarca, el cross de obstáculos Terras do Vákner.

Las delegaciones de los distintos colegios e institutos se marcharon encantadas por el escenario de la prueba y porque la organización cuidó hasta el más mínimo detalle.

Cuatro fueron las categorías dispuestas, benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto masculino como femenino.

En benjamín femenino las cinco primeras en el apartado individual fueron: Lía Bazarra Lago, Noa Lestón Leis, Naila Pais Alsina, Chloe Valdomar Cruz y Lola Pose Caamaño. Por equipos se impuso del CEIP de Carnota, seguido de As Revoltas y del CEIP San Vicenzo.

En benjamín masculino coparon las cinco primeras posiciones: Manuel Busto Leis, Anxo Rama Sousa, Gabino Outeiral López, Luca Cancela Ventura y Manuel Collura Castro. Por equipos clasificó primero el CEIP San Vicenzo, segundo fue el CEIP As Revoltas y tercero el CEIP de Carnota.

En categoría alevín femenina las mejores fueron: Julia Vigueret Bermúdez, Noa Fraga Lista, Noemi Pazos Moreira, Bela Ballón Velay y Naia Pequeño Lourido. Por equipos coparon el podio el CEIP San Vicenzo, As Revoltas y el CEIP do Pindo.

En categoría masculina los más rápidos fueron: Abdelkarim Redjimi Lema, Dylan Marcote López, Álex Lema Silva, José Alberto Trillo Amigo y Damián Infesta Lois. Por equipos ganó el Plurilingüe San Vicenzo, seguido del CEIP Ponte do Porto y de As Revoltas.

En infantil femenino: Paula Fariña Espasandín, Jimena Gordillo González, Claudia Neira Castro y Marcela González Blanco. Los tres mejores equipos: IES Eduardo Pondal, IES Terra de Xallas y As Revoltas.

En infantil masculino: Matías Pose Lema, José María Graíño Núñez y Saúl Cancela Ventura. Por equipos: As Revoltas, CEIP Carnota e IES Terra de Xallas.

En cadete femenino: Lucía Mourelle Torrado, Keltia Gómez Martín, Érika Ordóñez Souto, Alma González Pombo y Valeria Vigueret Bermúdez. Por equipos: As Revoltas, IES de Ponteceso e IES de Santa Comba.

En cadete masculino: Brais Costa Silvarredonda, David Andrade García y Vitor Andrade Añón. Por equipos: As Revoltas, IES Eduardo Pondal e IES Terra de Xallas.