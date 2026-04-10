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Deportes

Basket Xiria se despide de su afición ante los asturianos del CB Navia La Magaya

Los carballeses quieren dar una alegría a sus aficionados después de los dos tropiezos consecutivos sufridos en su cancha

Manuel Froxán Rial
10/04/2026 21:49
Basket Xiria quiere despedirse de su pista con un triunfo
Basket Xiria quiere despedirse de su pista con un triunfo
Raúl López Molina
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La fase regular de la Tercera Federación Española de Baloncesto es otra de las competiciones que está tocando a su fin. 

El Basket Xiria se despide este sábado de sus aficionados en el partido de la penúltima jornada liguera que le enfrenta al CB Navia de Asturias. 

El choque se juega a partir de las 17,15 horas en el Pabellón Vila de Noia. 

Los carballeses llegan a la cita después de encadenar dos derrotas consecutivas en su pista, por lo que hoy tratarán de darle una alegría a sus aficionados. 

Los de Héctor Méndez hace ya varias jornadas que certificaron su participación en la fase de ascenso, lo que provocó la consiguiente relajación que explica los dos tropiezos seguidos en su pista ante Vilagarcía (66-79) y Santo Domingo de Betanzos (86-87). 

Esta tarde tampoco lo van a tener fácil ante el CB Navia La Magaya, un equipo que necesita los puntos para alejarse de la zona de descenso. 

Además, los asturianos ya saben lo que es derrotar al Basket Xiria, toda vez que en el choque de la primera vuelta se impusieron por 92-85. 

Sus jugadores más importantes son Javier Prieto, que llevan anotados 369 puntos esta temporada, e Iván Lucente, que acumula 247 y algo más de 200 rebotes.

 Basket Xiria también tiene que ganar si quiere asegurar la segunda plaza.

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