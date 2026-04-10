Chipi es baja y Novoa duda en un Lubiáns que recibe al Telecable

Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores en un partido German Barreiros

El Calvo Escola Lubiáns retoma este sábado la competición liguera de la OK Liga Bronce recibiendo en el Pabellón Carballo Calero (20.00) a los asturianos del Telecable asturiano.

El choque corresponde a la jornada 22 de la fase regular, tras la que quedarán por disputarse cuatro más.

Para el equipo que dirige Ramón Canalda, el objetivo está claro en este tramo final de la competición: asegurar cuanto antes la tercera plaza que da derecho a disputar la fase de ascenso y empezar a preparar esa cita para tratar de llegar a la misma en las mejores condiciones posibles.

Las cosas no empiezan bien en este sentido toda vez que el club acaba de anunciar que Chipi es baja, por motivos personales, para lo que resta de temporada.

Ante el Telecable también es duda Álex Novoa después de la lesión en un dedo que sufrió en el partido ante el AC Ordes.

El descanso impuesto por la Semana Santa le ha venido bien a los carballeses, tanto para recuperar tocados como para olvidar el traspiés sufrido ante el cuadro ordense (6-0), que echó por tierra la posibilidad de hacerse con la segunda plaza que da derecho al ascenso directo.

Con las bajas y lesiones, la cantera vuelve a cobrar protagonismo, de tal forma que el juvenil Mario Mallo ha entrado en la convocatoria para el partido de este sábado.

No será su debut con el primer equipo, con el que también ya disfrutó esta temporada de la alegría que supone marcar un gol.

A la espera de conocer el alcance de la lesión de Novoa, no se descarta la posible incorporación de agún jugador más del equipo juvenil Rega Morales Lubiáns.

Desde el club ven esta situación como una gran oportunidad para que los más jóvenes sigan dando pasos en su formación, al tiempo que se asegura el futuro de la entidad.

Sus dirigentes se muestran ilusionados ante esta nueva etapa, si bien resaltan la importancia de no forzar las cosas para que la adaptación de esos jóvenes se vaya haciendo de forma natural favoreciendo así su crecimiento.