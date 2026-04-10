El Xiria recibe al Ingenio canario, tercer clasificado

La plantilla del Calvo Xiria posando con miembros de sus categorías inferiores al término del partido ante el Cañiza Raúl López Molina

El Calvo Xiria reanuda la competición de Primera Nacional recibiendo este sábado al Balonmano Ingenio, en un enfrentamiento que promete ser vibrante y que dará comienzo a las 20 horas.

El conjunto carballés llega en una dinámica muy positiva de resultados, tras firmar meritorias victorias como el contundente triunfo a domicilio en Lalín y el competido partido en casa ante el Cañiza.

Con la moral por las nubes y la unión con la grada en su mejor momento, los verdes buscan sumar dos nuevos puntos que los consoliden en la zona noble de la tabla.

El equipo que dirige Adrián Dubra está mostrando una madurez pasmosa en este tramo final de la temporada.

El plantel destaca por su polivalencia táctica y una capacidad de anotación que no depende de un solo jugador, con primeras líneas con mucho descaro y unos extremos que son puñales en el contraataque.

La clave del éxito reciente estriba en la solidez defensiva y en una portería que está rindiendo a un nivel muy alto, permitiendo al equipo correr y castigar cada error del rival sin piedad.

En la primera vuelta los carballeses ganaron en Gran Canaria (31-34), lo que demuestra que saben cómo hacerle daño al conjunto insular.

El equipo canario es un bloque muy físico que nunca baja los brazos y que se siente cómodo en los partidos de ritmo alto y muchos goles.

Con una primera línea muy potente y un juego exterior peligroso, son capaces de remontar marcadores adversos con facilidad.

A pesar de su derrota por goleada ante el Atlético Novás hace dos semanas, el Ingenio recuperó sensaciones y viaja con la intención de devolver la derrota de la primera vuelta.

La clave para que los puntos se queden en el Vila de Noia pasan por mantener la intensidad defensiva y el control del partido, evitando que los visitantes impongan su juego de “correcalles”.

Calvo Xiria B

El B masculino también juega en casa esta jornada. Los carballeses reciben este domingo (Pabellón Vila de Noia, 12.30 horas) al Ferlovi Carballal, en un encuentro clave para sus aspiraciones en la zona media-baja de la tabla.

Los verdinegros quieren hacer valer el factor pista tras una serie de malos resultados a domicilio y sacar adelante los partidos de casa es vital para el equipo en esta recta final de liga.

La clave para los locales será la concentración en los minutos finales, un aspecto que les costó puntos importantes en anteriores partidos, y la capacidad para mantener la intensidad defensiva que les permitió ganar con solvencia precisamente al Carballal en la primera vuelta.

El Calvo Xiria B deberá saber imponer su velocidad y no dejar que Carballal se sienta cómodo en ataques pausados.

Los visitantes, por su parte, llegan a Carballo en un momento difícil después de caer por la mínima ante el Balonmano Atlántico.

Con todo, vienen de sumar triunfos de mérito ante rivales como Rasoeiro o el Novás B, lo que demuestra que son un bloque muy peligroso si el partido se vuelve físico.

Los vigueses destacan por su combatividad y por contar con una portería que puede llegar a ser determinante si los lanzadores rivales no están finos, lo que también obligará a los verdinegros a ser muy precisos en la finalización

1ª Autonómica femenina

Al Calvo Xiria Femenino le corresponde jugar el domingo, aunque en su caso lo harán a domicilio.

Las carballesas se desplazarán a Vigo para medirse en el Pabellón Municipal de Coia (16.45 horas) al Seis do Nadal-Coia, líder de la categoría. Tras un partido muy serio en casa contra el Brigantium, el Calvo Xiria afronta este reto con la ilusión de romper la jornada triunfal de las viguesas.

Es una cita de máxima exigencia que obligará a las jugadoras de la elástica verdinegra a estar perfectas en todas las facetas del juego. Las carballesas evidenciaron a lo largo de la temporada regular ser un equipo muy difícil de batir, caracterizado por su lucha constante y por un orden táctico admirable.

Destacan por una defensa muy activa que busca provocar el error en la circulación rival. Aunque en encuentros recientes como el de Lavadores sufrieron para mantener el ritmo anotador, el equipo se supera ante los grandes retos y viaja a Vigo con la lección aprendida del encuentro de ida para intentar llevarse un resultado positivo.

El Planciber Seis do Nadal llega como un auténtico rodillo, contando sus últimos partidos por goleadas.

Son un bloque con muchas experiencia, con una sistema defensivo sin apenas fisuras e individualidades de mucha calidad.

En casa son un rival casi inabordable, que aprovecha la velocidad para sentenciar los partidos en os primeros minutos.

Son las favoritas, pero las del Xiria ya demostró que puede competirles de tu a tu.