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Deportes

Los menores de 15 años podrán presenciar gratis el derbi entre el Bergantiños y la Sarriana

Los puntos en juego son sumamente importantes para ambos equipos

Manuel Froxán Rial
10/04/2026 21:51
Los niños menores de 15 años podrán presenciar de forma gratuita el derbi entre el Bergan y la Sarriana
Los niños menores de 15 años podrán presenciar de forma gratuita el derbi entre el Bergan y la Sarriana
Raúl López Molina
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El derbi Bergantiños-Sarriana de este domingo (As Eiroas, 18.15) es clave para ambos equipos. 

Un triunfo rojillo le dejaría a un paso de asegurar de forma matemática la continuidad en la categoría con tres jornadas todavía por delante.

El conjunto lucense, por su parte, se juega mucho más todavía ya que está inmerso de lleno en los puestos de descenso directo. 

Ante la transcendencia del choque, el club carballés hace un llamamiento a sus aficionados para que mañana llenen el recinto de As Eiroas y lleven en volandas al equipo hacia el objetivo después de la importantísima victoria de hace siete días en el campo del Valladolid Promesas (3-4). 

Para contribuir a que el público desempeñe más que nunca su función de jugador número 12, la directiva rojilla va a poner en marcha la campaña denominada “Día del niño-a”, motivo por el que todos los menores de 15 años que quieran asistir a presenciar el interesante derbi, podrán entrar gratis al campo.

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