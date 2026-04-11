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Deportes

El Calvo Xiria cae en casa ante el Ingenio y cede la cuarta plaza

El partido tuvo emoción hasta el último instante

Redacción
11/04/2026 23:58
Un defensa impide el lanzamiento de David García Pichel
Un defensa impide el lanzamiento de David García Pichel
Raúl López Molina
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El Ingenio se tomó la revancha de la primera vuelta y derrotó al Calvo Xiria por un ajustado 32-33, que hace que los carballeses cedan la cuarta plaza al Carballal. 

Desde el principio los dos equipos apostaron por un juego muy ofensivo, facilitado también por los errores defensivos de unos y otros. 

El juego rápido e incisivo de los carballeses les permitió empezar mandando en el marcador, pero los isleños reaccionaron bien con un Marcos Vinicius pletórico, lo que les permitió llegar al descanso con ventaja (15-17). 

Nada más reanudarse el choque empató el Xiria y luego se pasó a un intercambio de goles. 

Los locales apoyados en la gran labor de Antonio bajo palos llegaron al final con opciones, pero el triunfo acabó cayendo del lado del conjunto canario

Ficha técnica

Calvo Xiria (15+17): Antonio Mato (p), Darío Calviño (p), Esteban Puñal, Gabriel Castiñeiras (5), David García (8), Pablo Veiga (2), Julián García (4), Chimpo, Samuel Veiga (1), Julián López, Daniel Periscal (5), Jorge Bouzas (3), Mario García de Seárez, Carlos Varela y Senén Garea. 

Balonmano Ingenio (17+16): Domingo, Rafa (4), Aitor, Michael (5), Carlos, Pablo (4), Marcos Vinicius (7), Iván, Daniuel (9), Armando (2), Samuel, Rubén (2), Xander y Daniel Muñoz.

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