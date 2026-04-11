El Xiria vuelve a ganar en casa y se jugará la segunda plaza en León

Germán Sabater lanzando a canasta dentro de la zona Raúl López Molina

Después de los últimos dos tropiezos consecutivos en su pista, el Basket Xiria se reencontró a si mismo y no dio opción a los asturianos del CB Navia en el enfrentamiento de la penúltima jornada de la fase regular.

El triunfo (el 19º en lo que va de competición) permite a los carballeses reafirmarse en sus aspiraciones de asegurar la segunda plaza del grupo, para lo que, salvo que tropiece el Universidad de Oviedo.

También deberán imponerse en la última jornada a un Reino de León que lucha asimismo por meterse entre los cuatro mejores.

El choque ante el CB Navia no fue tan fácil como parecen indicar los 29 puntos de ventaja que reflejaba el marcador al final.

Los carballeses fueron siempre por delante y se llevaron todos los parciales.

Al descanso se llegó con el Xiria 8 arriba (45-37), pero luego los asturianos volvieron a apretar el marcador hasta que en el minuto 5 del último cuarto los verdinegros rompieron definitivamente el partido al ponerse 16 arriba.

A destacar las actuaciones de Carlos Varela, de nuevo máximo anotador del partido con 26 puntos, y del juvenil Martín (6 puntos y 3 rebotes).

Ficha técnica

Calvo Basket Xiria 105: Carlos Varela (26), Sergio Yubero (5), Nicolás Gerpe, Germán Sabater (10), Tomic (13), Snyers (16), Álex Iglesias (10), Pedro Roque do Vale (7), Santi Martínez (9), Iñaki Luaces, Martín García (6) y Lorenzo Sánchez.

CB Navia La Magaya 76: Daniel Lastra (2), Sulkhan-Saba (20), Papa Njie (5), Christian Fernández, Jorge González (10), Diego Reiriz (2), Antonio Pacheco (2), Javier Prieto (15), Diamond Onwuka (4), Ángel Barrios (7) e Iván Lucente (9).

Cuartos: 23-22, 22-15, 29-22 y 31-17.

Árbitros: Iris Díaz Feijóo y Marina Fernández Quesada.