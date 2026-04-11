Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Xiria vuelve a ganar en casa y se jugará la segunda plaza en León

El resultado ante el Navia es engañoso ya que hasta mediados del último cuarto no se rompió el choque de forma definitiva

Redacción
11/04/2026 23:54
Germán Sabater lanzando a canasta dentro de la zona
Germán Sabater lanzando a canasta dentro de la zona
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Después de los últimos dos tropiezos consecutivos en su pista, el Basket Xiria se reencontró a si mismo y no dio opción a los asturianos del CB Navia en el enfrentamiento de la penúltima jornada de la fase regular. 

El triunfo (el 19º en lo que va de competición) permite a los carballeses reafirmarse en sus aspiraciones de asegurar la segunda plaza del grupo, para lo que, salvo que tropiece el Universidad de Oviedo. 

También deberán imponerse en la última jornada a un Reino de León que lucha asimismo por meterse entre los cuatro mejores. 

El choque ante el CB Navia no fue tan fácil como parecen indicar los 29 puntos de ventaja que reflejaba el marcador al final.

 Los carballeses fueron siempre por delante y se llevaron todos los parciales. 

Al descanso se llegó con el Xiria 8 arriba (45-37), pero luego los asturianos volvieron a apretar el marcador hasta que en el minuto 5 del último cuarto los verdinegros rompieron definitivamente el partido al ponerse 16 arriba. 

A destacar las actuaciones de Carlos Varela, de nuevo máximo anotador del partido con 26 puntos, y del juvenil Martín (6 puntos y 3 rebotes).

Ficha técnica

Calvo Basket Xiria 105: Carlos Varela (26), Sergio Yubero (5), Nicolás Gerpe, Germán Sabater (10), Tomic (13), Snyers (16), Álex Iglesias (10), Pedro Roque do Vale (7), Santi Martínez (9), Iñaki Luaces, Martín García (6) y Lorenzo Sánchez. 

CB Navia La Magaya 76: Daniel Lastra (2), Sulkhan-Saba (20), Papa Njie (5), Christian Fernández, Jorge González (10), Diego Reiriz (2), Antonio Pacheco (2), Javier Prieto (15), Diamond Onwuka (4), Ángel Barrios (7) e Iván Lucente (9). 

Cuartos: 23-22, 22-15, 29-22 y 31-17. 

Árbitros: Iris Díaz Feijóo y Marina Fernández Quesada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El triunfo permite a Lubiáns mantener la ventaja sobre el cuarto clasificado

El Escola Lubiáns solo pudo sentenciar en los últimos segundos
Redacción
Un defensa impide el lanzamiento de David García Pichel

El Calvo Xiria cae en casa ante el Ingenio y cede la cuarta plaza
Redacción
Germán Sabater lanzando a canasta dentro de la zona

El Xiria vuelve a ganar en casa y se jugará la segunda plaza en León
Redacción
Momento en el que Fito transforma el penalti que le dio la remontada al Bergantiños

Un Bergan-Sarriana en el que los puntos en juego son vitales
Redacción