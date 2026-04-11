Un Bergan-Sarriana en el que los puntos en juego son vitales

El triunfo en Valladolid ha reforzado la confianza de los jugdores rojillos Valladolid

Bergantiños y Sarriana protagonizan este domingo (As Eiroas, 18.15 horas) un derbi en el que los puntos en juegos son tremendamente importantes para ambos equipos.

A los carballeses un triunfo les acercaría de forma casi definitiva a la salvación matemática con tres jornadas todavía por delante para arañar algún punto más.

Mucho más necesitados están los lucenses, que tienen 5 puntos menos que su rival de esta tarde y ocupan plaza de descenso directo.

Para los de Simón Lamas, luego de crucial victoria del pasado domingo en Valladolid, sería importante imponerse a la Sarriana y hacerlo por más de un gol para tener el golaverage a su favor (en la primera vuelta cayeron en A Ribela por 1-0), lo que prácticamente les permitiría marcar una distancia definitiva con los puestos descenso directo.

Los carballeses quieren aprovechar su buen momento tras el refuerzo anímico que supuso la espectacular remontada conseguida en los Anexos del José Zorrilla.

Pero no lo van a tener fácil ante un rival que, pese a sus problemas clasificatorios, está completando un buen tramo final de competición, al punto de llevar siete partidos sin perder.

Su última derrota fue hace casi dos meses, concretamente el 22 de febrero en el campo del Coruxo.

Desde entonces ha sumado 12 puntos de 18 posibles, puntuando en desplazamientos tan difíciles como el del Real Ávila o Numancia, además de derrotar en A Ribela al Ourense por 3-1.

Desde el club rojillo vinieron haciendo durante toda la semana un llamamiento a la afición para que acuda a empujar con sus gritos de aliento al equipo, ayudándole a dar ese paso casi definitivo hacia la permanencia.

Para que As Eiroas sea una auténtica fiesta, el club aprovecha este derbi para celebrar el “Día do neno-a”, motivo por el que los menores de 15 años tendrán entrada gratis.

El partido del año

El entrenador del conjunto carballés, Simón Lamas, se suma a ese llamamiento a la afición: “Es el partido más importante del año porque podemos asegurar un primer objetivo y, a partir de ahí, empezar a mirar hacia arriba. Para ello necesitamos a toda nuestra gente para que nos dé aire en los momentos difíciles. Cuantos más seamos, mejor superaremos las dificultades que se planteen”, dice.

Y es que el técnico es plenamente consciente del potencial de la Sarriana. “Es un equipo de mucho talento, que cuenta con jugadores de mucho nivel en ataque, con mucha movilidad, mucho juego interior y capaz de desajustar con facilidad a sus rivales a través de la posesión del balón. En definitiva, hacen muchas cosas bien y están atravesando una buena dinámica”, dice.

Lamas vaticina un choque “complicado” pero apunta que el Bergantiños también está en buen momento, tanto a nivel de fútbol como de sensaciones y espera refrenderla hoy sacando adelante un partido “que nos dejaría perfectamente colocados para asegurar la continuidad en la categoría una temporada más”.

“Con As Eiroas lleno y con el equipo y el público viajando de la mano y dándonos esa fuerza extra que se necesita en los momentos complicados, podremos lograr el objetivo”.