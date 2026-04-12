Al Bergantiños no le sientan bien los derbis ante su público

Javirro intentando colgar un balón al área de la Sarriana JORGE INSUA

El Bergantiños se vio superado por una Sarriana que cotiza al alza y sale del descenso tras imponerse en As Eiroas con el tempranero tanto de Berardozzi.

Aunque dispuso de ocasiones, el cuadro carballés no localizó la vía del gol y se queda dos puntos por encima de la propia escuadra lucense y de la posición de playout.

A pesar de su mayor urgencia clasificatoria, el equipo lucense empezó el encuentro atreviéndose a combinar en campo contrario.

Con la idea de transportar la pelota de la banda derecha al costado opuesto, Edu, David Vilán y Millán se asociaron con precisión.

Precisamente, el delantero vigués entregó un pase de tacón que Berardozzi, llegando desde atrás, libre de marca, supo transformar en el 0-1 gracias a un potente zurdazo.

Por la misma banda por la que el lateral argentino anotó su tercer tanto del curso, el Bergan trató de reponerse del golpe encajado.

Asier ganó altura por el carril y se asoció con Iago Novo en un dos contra uno a la altura del pico del área. Con habilidad, el mediapunta coruñés se sacó de encima el marcaje de Iago Parga y se habilitó para el disparo con su pierna derecha. Embadje, novedad en la meta del cuadro sarriano, tapó bien el primer palo y desvió el tiro a córner.

Nuevamente, los pupilos de Simón Lamas se vieron incapaces de cortar las precisas asociaciones a pocos toques realizadas por los pupilos de Dani Giménez. Se juntaron David Vilán, Santi Gegunde y Millán.

Mediante una vaselina, el delantero asturiano conectó con el atacante vigués, que, sobre el perfil izquierdo del área pequeña, concluyó la jugada con una volea que Santi Canedo desbarató con las piernas.

El Bergantiños cargó el área tras un saque de banda con cuatro jugadores. Iago Novo se encargó de enviar el balón a la zona de remate. El desmarque de Diego ante el envío del mediapunta coruñés no resultó coordinado y el forzado cabezazo del mediocentro salmantino se marchó fuera.

El equipo rojillo despertó de su letargo antes del descanso. A la salida de un córner sacado en corto, Darío, en el segundo palo, conectó una volea cruzada y Nacho Pastor no la pudo empujar al fondo de las mallas.

De inmediato, el delantero santiagués atacó el primer poste para, ante el centro de Diego, ejecutar un cabezazo que se dirigió con potencia a la escuadra izquierda y que, con una mano alta salvadora, se topó con la respuesta de Embadje.

Al igual que había ocurrido en el inicio del encuentro, durante el prólogo del segundo acto la Sarriana transmitió mejores sensaciones.

Pese a estar rodeado por Tass y Fito en el balcón del área, Millán se las ingenió para salir con ventaja y ejecutar un disparo con la pierna izquierda que se marchó cerca de impactar en el larguero de la portería de Canedo.

Mejoría carballesa

Tras los primeros cambios, el encuentro pareció romperse.

Primero, la Sarriana encadenó numerosos pases en tres cuartas partes de campo, hasta encontrar el centro raso de Berardozzi.

El lateral argentino pudo redondear su actuación individual con gol y asistencia, pero Hugo Villaverde falló en el remate en el primer palo.

También Koke, en el área contraria y ante el pase atrás de Asier, malogró una inmejorable oportunidad.

Y es que, en lo que fue un penalti en movimiento, el extremo valenciano giró en exceso su pie izquierdo y el tiro se marchó desviado.

Ya asentado el elenco de Lamas en campo contrario durante el tramo final del partido, Pedro Ramos sacó un latigazo desde el interior del área, aunque algo escorado al costado derecho, que chocó con la firme mano de Embadje.

El guardameta guineano también intervino con éxito ante la penetración en ventaja y el disparo cercano, pero demasiado centrado, de Romano.

Unos segundos más tarde, el propio atacante barcelonés entregó un pase de la muerte que Jú despejó sobre la línea de gol.

Con todo el Bergan volcado en ataque, Fito, al borde del área, probó fortuna con un disparo cruzado y potente que se marchó cerca del poste derecho.

El propio central envió un centro envenenado que a punto estuvo de sorprender a Embadje.

Al final, la Sarriana, que pudo sentenciar a la contra, supo resistir a un cuadro rojillo que la próxima jornada visitará a un Vetusta dolido por la pérdida del ascenso directo.