Alejandro Pardo y Ana Martínez se proclaman ganadores absolutos de la XIV Pedestre de Vimianzo
El triunfo en la carrera corta de3K fue paras Carlos Fraga Adrio y para Elena Veres Ojea
Vimianzo acogió ayer la segunda carrera del circuito Correndo pola Costa da Morte 2026 de la Diputación de A Coruña.
El frío imperante no pudo con la ilusión de corredores y corredoras, que batieron registros de participación hasta rondar el millar de inscritos.
La primera en tomar la salida fue una vez más la ceense Sara Vietes, madrina del circuito y que en cada edición con su camiseta con el número 1 sensibiliza sobre el carácter inclusivo y solidario del deporte.
A las 11 horas se dio el pistoletazo de salida a la 10K, la prueba del recorrido largo.
El ganador, con apenas 3 segundos de ventaja, fue el corredor de la AD Fogar de Carballo Alejandro Pardo Bello, que marcó en meta un tiempo de 33 minutos y 40 segundos.
A muy poco distancia entró el camariñán Fran Pais Fondo, con un registro de 33:43.
Al tercer escalón del podio acabó subiendo el arteixán Jaci Mello, que paró el cronómetro en 34:27.
Por lo que respecta a la categoría femenina, el triunfo fue para Ana Martínez Martínez, del club Serres Runners muradano, con una marca de 43:28.
La segunda posición la ganó la padronesa Elena Míguens (43:53) y la tercera Ainoa Fernández Rodríguez (43:58).
En la distancia corta de 3K el triunfo final también estuvo muy ajustado.
Se lo llevó Carlos Fraga Adrio con un tiempo de 9 minutos y 39 segundos; seguido de Luis Miguel Feito Mirás (9:43); y de Damián Álvarez Tajes (9:46).
En categoría femenina coparon el podio Elena Veres Ojea, que fue primera con un tiempo de 11:38; Ana Martínez, segunda con 11:47; y María Tarrío Martínez, tercera con un registro de 12 minutos y 25 segundos.
En lo que atañe a las categorías inferiores, las tres mejores en la Sub-18 femenina fueron Noa Gómez León (12:42), Ana Ézara Andrade y Lucía Quintáns Suárez.
El cuadro de honor de Sub-16 masculino lo formaron: Carlos Lestón Unhía (10:42), Xoel Otero Rial y Mateo Vázquez Trillo.
En féminas Sub-16: Noa Atán Moledo (12:12), Martina Gómez León y Helena Canosa Durán.
Finalmente, en Sub-14: Xián Martínez (11:32), Gael Lamas y Adrián Rodríguez; y Carlota Lijó (11:22), Icía López y Carmen Canosa