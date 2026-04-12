Alejandro Pardo y Ana Martínez se proclaman ganadores absolutos de la XIV Pedestre de Vimianzo

Los tres primeros de la 10K masculina, con el carballés Alejandro Pardo, ganador de la prueba, en el centro Raúl López Molina

Vimianzo acogió ayer la segunda carrera del circuito Correndo pola Costa da Morte 2026 de la Diputación de A Coruña.

El frío imperante no pudo con la ilusión de corredores y corredoras, que batieron registros de participación hasta rondar el millar de inscritos.

La primera en tomar la salida fue una vez más la ceense Sara Vietes, madrina del circuito y que en cada edición con su camiseta con el número 1 sensibiliza sobre el carácter inclusivo y solidario del deporte.

A las 11 horas se dio el pistoletazo de salida a la 10K, la prueba del recorrido largo.

El ganador, con apenas 3 segundos de ventaja, fue el corredor de la AD Fogar de Carballo Alejandro Pardo Bello, que marcó en meta un tiempo de 33 minutos y 40 segundos.

A muy poco distancia entró el camariñán Fran Pais Fondo, con un registro de 33:43.

Al tercer escalón del podio acabó subiendo el arteixán Jaci Mello, que paró el cronómetro en 34:27.

Por lo que respecta a la categoría femenina, el triunfo fue para Ana Martínez Martínez, del club Serres Runners muradano, con una marca de 43:28.

La segunda posición la ganó la padronesa Elena Míguens (43:53) y la tercera Ainoa Fernández Rodríguez (43:58).

En la distancia corta de 3K el triunfo final también estuvo muy ajustado.

Se lo llevó Carlos Fraga Adrio con un tiempo de 9 minutos y 39 segundos; seguido de Luis Miguel Feito Mirás (9:43); y de Damián Álvarez Tajes (9:46).

En categoría femenina coparon el podio Elena Veres Ojea, que fue primera con un tiempo de 11:38; Ana Martínez, segunda con 11:47; y María Tarrío Martínez, tercera con un registro de 12 minutos y 25 segundos.

En lo que atañe a las categorías inferiores, las tres mejores en la Sub-18 femenina fueron Noa Gómez León (12:42), Ana Ézara Andrade y Lucía Quintáns Suárez.

El cuadro de honor de Sub-16 masculino lo formaron: Carlos Lestón Unhía (10:42), Xoel Otero Rial y Mateo Vázquez Trillo.

En féminas Sub-16: Noa Atán Moledo (12:12), Martina Gómez León y Helena Canosa Durán.

Finalmente, en Sub-14: Xián Martínez (11:32), Gael Lamas y Adrián Rodríguez; y Carlota Lijó (11:22), Icía López y Carmen Canosa