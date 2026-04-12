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Deportes

El Escola Lubiáns solo pudo sentenciar en los últimos segundos

Diego Santiago, Álvaro Trigo y Manu Ruibal por partida doble fueron los goleadores locales

Redacción
12/04/2026 00:02
El triunfo permite a Lubiáns mantener la ventaja sobre el cuarto clasificado
El triunfo permite a Lubiáns mantener la ventaja sobre el cuarto clasificado
Raúl López Molina
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El Escola Lubiáns sumó tres nuevos puntos en un partido con protagonismo para los jóvenes del equipo, toda vez que el juvenil Mario Mallo entró en la convocatoria en lugar de Chipi mientras que Diego Santiago, jugador de 19 años incorporado a principios de año procedente del HC Cambre, volvió a marcar . 

El partido comenzó cuesta arriba para los de Canalda, que vieron como en el primer minuto los asturianos perforaban su portería. 

Mediado el primer tiempo empató Diego Santiago, resultado con el que se llegaría al descanso. 

Nada más reanudarse el partido volvieron a acertar los carballeses por mediación de Álvaro Trigo y ocho minutos más tarde Manu Ruibal pareció llevar la tranquilidad a las gradas al marcar el 3-1. 

No fue así porque a falta de poco más de diez minutos para el final Hoyos hizo el 3-2 que dio cierta emoción a los instantes finales porque Manu Ruibal solo pudo certificar su doblete cuando restaban 23 segundos para el final del encuentro.

Ficha técnica

Calvo Escola Lubiáns, 4: Xoel Calviño, Ramón Martín, Gorka Oliveira, Mario Mallo, Álex Pérez, Álvaro Trigo, Diego Santiago, Hugo Naveira y Manu Ruibal. 

Telecable Hockey Club, 2: Néstor de la Fuente, Borja Lastra, Héctor García, Mateo González, Rubén Gudín, Hugo Cortés, David Rico, Daniel Hoyos y Adrián Varela. 

Goles: 0-1: Héctor García; 1-1: Diego Santiago; 2-1: Álvaro Trigo; 3-1: Manu Ruibal; 3-2: Daniel Hoyos; 4-2. Manu Ruibal 

Árbitro: Diego Garrido.

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