El Sofán doblega al Victoria y mantiene sus opciones de playoff

Los jugadores del Sofán celebrando uno de los goles marcados al Victoria KATIA

La 29ª jornada del grupo 1 de Preferente removió una zona de playoff a la que aún aspira el Sofán después del tropiezo sufrido por el San Tirso en Sigüeiro.

Sofán - Victoria (4-2)

Los carballeses dieron buena cuenta del Victoria con goles de Álex Sánchez, Iván Pardo y Julián. El otro llegó en propia meta por parte de un Victoria que tiene dos puntos de renta sobre la zona de descenso.

El Sofán dio buenas sensaciones y demostró que quiere pelear hasta el último momento por jugar de nuevo la promoción de ascenso.

Órdenes - Paiosaco (2-0)

Triunfo para el equipo de Vista Alegre, que da un paso de gigante. Dos goles de Mouriño en el tramo final le permiten subir hasta la cuarta plaza, con cuatro puntos de margen sobre el sexto.

Negreira-Dumbría (4-0)

El Dumbría, por su parte, le aguantó un tiempo a un Negreira que certificó su superioridad en la segunda mitad con tres nuevos goles. Los de Pablo Conde están 4 puntos por encima del descenso. Siguiendo con su calendario diabólico, el próximo domingo reciben al Lalín, líder distanciado