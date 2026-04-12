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Deportes

Golpe en la mesa del Xallas al vencer en Ponte do Porto

Por abajo el Monte Louro se llevó el duelo entre los dos últimos y deja al Sporting Zas colista

Redacción
12/04/2026 23:53
En A Grixa el Xallas se adelantó pronto de penalti y luego supo defenderse bien
En A Grixa el Xallas se adelantó pronto de penalti y luego supo defenderse bien
Raúl López Molina
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La Liga da Costa sigue al rojo vivo a falta de cinco jornadas para el final de la competición. 

La jornada 25 dejó varias notas destacadas. Una de ellas fue la importantísima victoria del Xallas en el campo de un Porteño que aspiraba a colocarse líder este jornada. 

Por la parte baja, el Muros sorprendió al Outes en su campo y coge aire. El Monte Louro, por su parte, sigue en la pelea por la salvación tras llevarse el duelo de últimos clasificados ante el Zas, que pasa a ser colista. 

El partido de la jornada se jugaba en A Grixa, a donde llegaba un Xallas que, sí caía perdía el liderato. 

Los de Santa Comba empezaron adelantándose muy pronto al transformar Brayan un penalti y después supieron defenderse con acierto ante un Porteño que siguió intentándolo hasta el final sin éxito. 

Para que la tarde fuese redonda para los xalleiros solo faltó que tropezase el San Lorenzo en su visita a Ponteceso, algo que estuvo a punto de suceder. 

En el minuto 60 de partido los carballeses perdían por 3-0 luego de un hat-trick de Eloy. Los de Iván Rojo reaccionaron a lo grande y en los últimos 20 minutos le dieron la vuelta al partido, con goles de Javier Pérez (2), Pape y Hugo. 

Los restantes perseguidores de los de Santa Comba, salvo el Outes, también ganaron. 

El Baio en su regreso al Platas Reinoso se impuso por 3-1 al Mazaricos, con goles de Martín MC (2) y Damián. 

Por su parte, el Malpica, flamante finalista de la Copa da Costa, sufrió ara derrotar a un Xallas B que pasados los 20 minutos ganaba por 0-2. 

Los locales se pusieron las pilas y en los primeros minutos de la reanudación establecieron que sería definitivo 3-2. 

En el duelo de colista Monte Louro-Sp. Zas en el minuto 55 ganaban los visitantes 0-2, con goles de Redondo y Andrés. Rego y Álvaro empataron en un minuto y, en el 88, Álex certificó el 3-2. 

La jornada se completó con el Corcubión-Corme, 3-3; y el Cabana-Soneira, 3-0.

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