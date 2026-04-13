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Deportes

El Castriz no se rinde y gana por 4-2 al Boimorto, un rival directo

El Fisterra cayó por un abultado 7-0 en el campo del líder Arzúa y el Camariñas hizo un buen partido ante unClub do Mar que lo superó por 5-3

Redacción
13/04/2026 00:00
El Club do Mar derrotó en el Municipal larachés al Camariñas
El Club do Mar derrotó en el Municipal larachés al Camariñas
Raúl López Molina
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El Castriz fue el único de los equipos de la zona de la Costa que luchan por evitar el descenso que sacó adelante su compromiso de la vigésimo novena jornada de liga. 

Los de Santa Comba tenían un partido importantísimo ante un rival directo como el Boimorto, al que acabaron derrotando por 4-2. 

Fue un duelo de alternativas que decantaron los jugadores de Jose Barca en la última media hora. 

Los de San Pedro tienen cinco jornadas por delante para certificar la salvación. 

Son las mismas que le quedan a un Fisterra al que la competición se le está haciendo demasiado larga, lo mismo que al Camariñas. 

Los de Ara Solis cayeron este domingo con estrépito ante el líder Arzúa por 7-0, por lo que continúan antepenúltimos. 

Las camariñanes también tenían una difícil salida al campo del Club do Mar, tercer clasificado, que acabó venciendo por 5-3,luego de una primera mitad con muchas alternativas en el marcador y una segunda en la que los de Caión sentenciaron con goles de Alberto Díaz y Tiago. 

El Muxía, por su parte, desperdició una buena oportunidad para escalar en la tabla al no pasar del empate (1-1) en el campo de un Cire de Melide que tuvo que jugar toda la segunda mitad con un jugador menos. 

Fran Moreira adelantó a los visitantes al cuarto de hora de partido, pero el Cire restableció la igualada cerca del descanso. 

Por último, el Queixas sumó un empate (1-1) en su visita a un Praíña que empezó adelantándose antes de la media hora. Martín Alonso, a veinte del final, fue el autor del tanto de la igualada. 

El punto sumado prácticamente la asegura a los cercedenses su continuidad en la categoría.

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