Lamas: “Non queda outra que insistir, estamos preto”

Frank Uwumiro disputa el balón entre David Vilán y Javi Piay Bergantiños FC

El margen se agota para el Bergantiños. El conjunto carballés tiene tres partidos por delante para conseguir la salvación, que cada semana se pone más complicada.

Los equipos de abajo se lo juegan todo en este tramo final y, en esa lucha, pueden acabar arrastrando a algún equipo de la zona media.

Los rojillos, tras la jornada del pasado domingo, se sitúan a dos puntos del playout y a tres del descenso, pero también a cinco del playoff, una zona que no da tanta tranquilidad como puede parecer en una competición tan ajustada.

La derrota ante la Sarriana (0-1) aleja un poco a los lucenses del peligro, pero acerca al Bergantiños a la cuerda floja. Además, el calendario no acompaña.

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En las próximas semanas tendrán que buscar resultados positivos ante dos rivales de la zona alta: el Real Oviedo Vetusta, segundo, y la UD Ourense, cuarto, en su pelea por asegurar la permanencia. “Non queda outra que insistir, creo que vendo a actitude dos futbolistas estamos preto, estamos tocando”, explicó Simón Lamas tras el partido.

A pesar de no sumar, el técnico se mostró contento con el trabajo de su equipo sobre el terreno de juego. Considera que el dominio fue suyo, pero que pequeños detalles y, sobre todo, la falta de acierto en las áreas marcaron el resultado. “Creo que polo menos empatar era o merecido”, añadió tras el encuentro.

“O plan estaba claro e creo que saiu. Na primeira parte fomos capaces de xerar moitas recuperacións e forzar perdas que puideron dar ocasións claras de gol”, explicó.

Aun así, reconoce que faltó algo más de profundidad y presencia por dentro, especialmente en la conexión con Iago Novo, lo que les impidió generar más ventaja.

Por su parte, la Sarriana también tuvo en su portero, Fernando, a uno de los protagonistas del partido. “Fixo paradas que me parecen das mellores que levo vistas na temporada”.

La clave pasa ahora por seguir insistiendo. “Se non somos capaces de marcar ou gañar partidos coas ocasións que estamos xerando, teremos que facer máis”, añadió.

Quedan tres semanas en las que el Bergantiños necesita sumar el mayor número de puntos posible para conseguir la salvación, a la espera también de que otros resultados puedan beneficiarle.

Apoyo de la afición

Al Bergantiños solo le queda un partido en casa esta temporada: el derbi ante la UD Ourense. En los últimos encuentros no pudo darle alegrías a su afición, con dos derrotas consecutivas ante equipos gallegos, algo que esperan cambiar en la última jornada como locales.

“Oxalá poder regalarlle á afección esa vitoria que merecen, porque os que veñen son moi fieis e apoian moito ao equipo. Que saiban que o grupo se vai deixar a pel na semana e nos tres partidos que quedan para conseguir a salvación canto antes”, concluyó Simón Lamas.