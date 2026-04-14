El Garaysa Lubiáns acudirá a la Copa de España de Grupos Show

El Garaysa Escola Lubiáns en una actuación en el complejo vigués de As Travesas Cedida

El Garaysa Escola Lubiáns de Show se desplazará este fin de semana a tierras alicantinas para participar en el X Trofeo Ciudad de Alcoy de grupos show grandes y pequeños, la Copa de España.

La formación carballesa tendrá así la oportunidad de medirse a los mejores clubes del panorama estatal en esta competición organizada por la Federación Española de Patinaje.

El equipo está formado por la patinadoras Andrea Allo, Sara Pena, Eva García, Mara Rodríguez, Uma Eiris, Sara Cotelo, Valeria Castro, Martina Suárez, Iris Rodríguez, Brais Ameijeiras, Valeria Tasende, Celia Fernández, Claudia Trigo, Mencía Mañana, Ana Velo y Eugenia López.

Con todas ellas viajarán sus entrenadoras Pilar Añón, Petu Añón y Lucía Dubra.