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Deportes

El Garaysa Lubiáns acudirá a la Copa de España de Grupos Show

La cita es en la localidad alicantina de Alcoy

Redacción
14/04/2026 22:50
El Garaysa Escola Lubiáns en plena actuación en el complejo vigués de As Travesas
El Garaysa Escola Lubiáns en una actuación en el complejo vigués de As Travesas
Cedida
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El Garaysa Escola Lubiáns de Show se desplazará este fin de semana a tierras alicantinas para participar en el X Trofeo Ciudad de Alcoy de grupos show grandes y pequeños, la Copa de España. 

La formación carballesa tendrá así la oportunidad de medirse a los mejores clubes del panorama estatal en esta competición organizada por la Federación Española de Patinaje. 

El equipo está formado por la patinadoras Andrea Allo, Sara Pena, Eva García, Mara Rodríguez, Uma Eiris, Sara Cotelo, Valeria Castro, Martina Suárez, Iris Rodríguez, Brais Ameijeiras, Valeria Tasende, Celia Fernández, Claudia Trigo, Mencía Mañana, Ana Velo y Eugenia López. 

Con todas ellas viajarán sus entrenadoras Pilar Añón, Petu Añón y Lucía Dubra.

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