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Deportes

El larachés Daniel Remuiñán saldrá a por todas en el rali de Noia

El piloto quiere disfrutar de esta emblemática carrera pero también acabar el sábado entre los mejores

Redacción
14/04/2026 22:45
El vehículo de la dupla Remuiñán-Cerqueirás en plena competición
El vehículo de la dupla Remuiñán-Cerqueirás en plena competición
Nacho Carballeira
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Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras aterrizan el próximo fin de semana en la segunda cita del certamen autonómico de raliscon el firme objetivo de transformar sus buenas sensaciones en un resultado de prestigio. 

La dupla ha sido una de las grandes protagonistas en este inicio de temporada; tras pelear por el podio en A Coruña y estar entre los diez mejores de forma continuada en el Rali do Cocido, el equipo llega a Noia con la confianza que da saberse competitivos frente a los principales favoritos al título. 

Para Remuiñán, esta 40ª edición del Rali de Noia supone su debut en una de las pruebas más emblemáticas de Galicia, que estrena esquema este año, con tres tramos a doble pasada de 15 kilómetros cada uno. 

Al disputarse de forma lineal los tres tramos antes de cada asistencia, el piloto larachés deberá combinar agresividad y precisión para mantener el ritmo durante casi 45 kilómetros cronometrados sin descanso. 

"Noia es una cita que no quería perdérmela por nada. El ambiente que se respira aquí es increíble y la lista de inscritos dice mucho del nivel que hay este año”, dice el piloto larachés, que también valora positivamente los cambios introducidos.

 “El formato me parece un acierto total porque nos obliga a estar muy concentrados con el desgaste de las ruedas y a no cometer ni un solo fallo, ya que no hay margen para recuperar”, señala Remuiñán. 

El objetivo que se marca es el de “disfrutar de este rali tan carismático y, por fin, redondear el fin de semana con el resultado que el equipo y los patrocinadores se merecen”

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