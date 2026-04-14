El líder Oza aumenta su ventaja tras el empate del Coristanco

El Coristanco no pudo pasar del empate sin goles en el Municipal Irmandiño ante el Baíñas Raúl López Molina

Las dos últimas jornadas disputadas en Tercera Futgal de la Costa han sido de lo más fructíferas para un Oza que cada vez está más cerca de asegurar el campeonato liguero.

Si el fin de semana anterior los carballeses dieron un paso de gigante hacia el título al imponerse en el campo de su máximo perseguidor, el pasado domingo vieron como el Coristanco acusaba ese traspiés y no pasaba del empate en casa del Baíñas.

De esta forma, con 15 puntos por disputar, el Oza aventaja ya en seis puntos al conjunto coristanqués, más el golaveraga particular, con lo que cada vez está más cerca de lograr su objetivo.

En la jornada 23 los del litoral carballés no tuvieron mayores problemas para golear por 6-1 al Sporting Seaia, quinto clasificado.

Los goles de los locales fueron obra de Nacho (2), Hugo, Eloy, Miguel y David, en propia meta. Para los malpicanos marcó Sergio Cancela.

En el Municipal Irmandiño de Vimianzo ni Baíñas ni Coristanco consiguieron mover el 0-0 inicial, pese a que unos y otros lo intentaron hasta el final.

Sí hubo goles en el Volantes de Baño-UC Cee (0-3). Sergio (2) y Pablo, fueron los goleadores de un equipo visitante que tiene asegurada la tercera plaza y su presencia en el playoff de ascenso.

Por una plaza en ese mismo playof luchan también el Atlético Pereiriña y el Laxe, dos equipos que se enfrentaron entre si el pasado domingo en un encuentro que finalizó con triunfo local por 2-1.

Brais y Jon adelantaron a los ceenses y Brais Simal acortó distancias para los laxenses.

De esta forma, el Pereiriña queda momentáneamente en puestos de promoción (es cuarto) y el Laxe tendrá que seguir luchando para meterse entre los cinco mejores.

El Buño, por su parte, superó por 2-0 al Camello, con goles de Andrés e Izán.

A destacar la vertiente solidaria del encuentro ya que la recaudación fue destinada a apoyar la causa de la niña pontecesana Daniela Mato Garrido, de la asociación Mi Princesa Rett.

La jornada se completó con los duelos Muxía B-Cerqueda, que finalizó con empate a dos goles; y con el Lira-Nantón, en el que se impusieron los visitantes por 2-3.

Grupos I y III

En el grupo III de Tercera Fútgal el partido de la jornada era el que libraban el Atlético Cercedense y el Teixeiro, tercer y segundo clasificado, respectivamente.

El 3-4 final permite que los de Teixeiro continúen su ‘codo con codo’ con el líder Visantoña.

Fue un partido con un final trepidante, toda vez que en el último cuarto de hora reaccionaron los de Cerceda, si bien cuando llegó el definitivo 3-4 ya no había tiempo para más.

Con victoria visitante acabó también el Coirós-San Martiño, en este caso por 2-5.

Los goles del conjunto cercedense fueron obra de Antonio, Yago, Martín, Marc e Iván.

El Rodís no quiso ser menos y se impuso por 1-2 en el campo del Aranga, tantos de Marco y Dylan.

Por último, el Bergantiños derrotó en As Eiroas al Ponte Carreira por 2-1, goles marcados por Marcos y Osmir José.

En el grupo I el Xuventude Laracha le endosó una nueva goleada al Dep. Cristal, ni más ni menos que un 0-14. Los laracheses continúan terceros.