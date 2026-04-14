El pabellón Carballo Calero acoge este fin de semana la final a 4 de categoría alevín

Álvarez, Barreiro, Pérez, Pastoriza, García y Lamas, este martes durante la presentación | mar casal

Carballo vuelve a ser escenario de un evento deportivo de nivel, toda vez que este fin de semana se disputa en la capital de Bergantiños la fase final del Campeonato gallego alevín, al que seguirá más adelante la fase decisiva del Campeonato de España.

Por lo que respecta a la final a 4 que decidirá el campeón gallego de la Liga Oro, la competición arrancará el sábado día 18 de abril en el pabellón Carballo Calero, con arreglo a los siguientes horarios.

A las 18.00 se disputará la primera semifinal, en la que se van a enfrentar el Hochey Club Liceo A y el Compañía de María Azul.

Para las 18.45 está fijado el comienzo de la segunda, en la que los anfitriones del Energimac Luis Calvo se medirán al Dominicos A.

La competición culminará el domingo 19 con la disputa, a partir de las 10 horas, del partido por el tercer y cuarto puesto, mientras la gran final entre los ganadores de semifinales dará comienzo a las 11.45 horas.

Esta fase final del Campeonato gallego alevín se presentó ayer en un acto celebrado en el consistorio carballés, al que asistieron el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro; y Paula Pastoriza, Gonzalo Álvarez, David García y Jorge Lamas, en representación del Escola Lubiáns.

El regidor destacó la importancia de atraer eventos de nivel a Carballo: “É un orgullo ver como o Carballo Calero volve a encherse de deporte base. Escola Lubiáns está a facer un traballo excepcional e estamos seguros de que a afección responderá como merece esta final”.