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Deportes

El Soneira acaricia el título de Tercera gallega tras golear al EFCC Juan Cabrejo

En Segunda el Muxía sigue coliderando con el Tordoia tras vencer en Carballo al Bergantiños B

Redacción
14/04/2026 22:56
Las jugadoras del Soneira se mostraron muy superiores a las camariñanas
Las jugadoras del Soneira se mostraron muy superiores a las camariñanas
Raúl López Molina
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En Tercera gallega también había un partido destacado, el Soneira-EFCC Juan Cabrejo, que no tuvo demasiada historia ya que las locales fueron bastante superiores y acabaron imponiéndose por un claro 5-0, goles de María Villaverde (3) y Kelly (2). 

Con este triunfo las soneiranas aumentan su ventaja sobre las camariñanas a 8 puntos cuando faltan tan solo cuatro jornadas para el final de liga.

 Otras que golearon fueron las futbolistas del Outes al imponerse por 8-2 al Zas. Marta (3), Laura (3) y Carla (2), marcaron para las locales, mientras que Carlota y Nerea lo hicieron para las sportinguistas. 

El Cabana, por su parte, doblegó por 3-1 al Dubra gracias al acierto de Aroa, Myrella y Silvia. 

Por 1-3 ganó el Corcubión en Ponteceso, manteniendo así sus opciones de luchar por la tercera plaza, que da derecho a disputar la promoción de ascenso. 

Los goles corcubioneses fueron obra de Andrea (2) y Sandra; para las de Ponteceso marcó Lorena. Por último, A Baña y Cerqueda empataron a cero y Os Miúdos cayó ante el Xallas B por 1-2 (goles de Salomé; Aintzane y Yaiza). 

En Segunda gallega el Muxía sigue coliderando la tabla con el Tordoia tras imponerse al Bergantiños B por 2-3 (Nadia y Lucía; Eva Lema (2) y Barca). 

El resto de marcadores fueron estos: Cee-Corme, 2-0; y Tordoia-Dumbría, 7-1. 

Por último, en Primera gallega el Xallas cayó por 1-0 en el campo del Calo, que marcó por medio de María Lougzili.

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