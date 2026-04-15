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Deportes

Carballo acoge la salida de la tercera etapa de la prueba ciclista ‘O Gran Camiño’

A las 13.15 horas será la salida del pelotón, pero habrá actividad desde mucho antes

Redacción
15/04/2026 23:25
Preparativos en el centro carballés para O Gran Camiño
Preparativos en el centro carballés para O Gran Camiño
Mar Casal
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Carballo ya está listo para ser la sede de una de las citas más importantes del calendario deportivo gallego. Así, este jueves acogerá la salida de la tercera etapa de la prueba ciclista profesional ‘O Gran Camiño’, que tendrá como meta Padrón.

 La etapa partirá desde el centro carballés para afrontar un exigente trazado de 173 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 2.453 metros. Tras abandonar el casco urbano, el pelotón se dirigirá hacia el Alto do Campelo (3ª categoría) y atravesará municipios como Santa Comba, Noia, O Porto do Son y Ribeira. El tramo final estará marcado por la dureza del Pico Muralla (2ª categoría) y el Alto de Formarís, antes de disputar la meta en Padrón. 

La actividad en Carballo comenzará temprano en la zona centro. Desde las 11.00 horas habrá movimiento de ciclistas desde la zona de equipos (calles Pontevedra/Vázquez de Parga) hacia la Praza do Concello, para el control de firmas y la presentación oficial. La prueba comenzará a las 13.15 horas desde la plaza, siguiendo por las calles Colón, Desiderio Varela, Gran Vía, Vázquez de Parga y Fomento, en dirección a Coristanco. 

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