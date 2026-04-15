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Deportes

El Campeonato gallego de Kung Fu se disputa en Carballo

La cita es este sábado y va a reunir a más de 120 deportistas. Los mejores clasificados accederán al torneo Ibérico a celebrar a finales de junio

Redacción
15/04/2026 22:33
José Manuel Gómez, Daniel Barreiro y José Antonio Agrelo, durante la presentación del evento
José Manuel Gómez, Daniel Barreiro y José Antonio Agrelo, durante la presentación del evento
Mar Casal
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Carballo acogerá este fin de semana otra cita deportiva de élite. 

Se trata del XX Campeonato de Galicia de Kung Fu, desde alevín a sub-21, que se une así a la final a 4 de la Liga Oro de hockey sobre patines de categoría alevín. 

La competición de artes marciales reunirá también a la élite de la base del Kung Fu en Galicia, con la participación de más de 120 deportistas. 

La presentación oficial se llevó a cabo en el consistorio carballés, con una rueda de prensa en la que participaron José Manuel Gómez Suárez, representante de la Federación Gallega; José Antonio Agrelo, director del Club Kung Fu Carballo; y Daniel Barreiro, concejal de Deportes. 

José Manuel Gómez Suárez destacó la importancia de Carballo como sede en este aniversario tan redondo del campeonato. 

Según explicó, la competición contará con 120 deportistas procedentes de diversos puntos de Galicia, y subrayó que los deportistas masculinos y femeninos que se clasifiquen en esta jornada, pasarán directamente al Campeonato Ibérico, que se celebrará a finales de junio. 

El representante de la federación quiso poner en valor el sistema de competición, que destaca por ser “súper dinámico e visual”, con una duración aproximada de hora y media gracias al trabajo simultáneo en tres pistas. 

Además, subrayó que el kung fu es un referente en igualdad, ya que niños y niñas compiten exactamente en la misma categoría y condiciones.

 José Antonio Agrelo mostró el orgullo de Kung Fu Carballo por ejercer de anfitrión y destacó que su club es el tercero de Galicia que presenta más deportistas, once en total, a esta competición. 

El edil de Deportes, Daniel Barreiro, animó a vecinos y aficionados en general a pasarse este sábado por la tarde por el pabellón Vila de Noia.

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