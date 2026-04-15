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Deportes

El Club Baloncesto B Laracha se impuso al Atlética Avilesina por 77-70

A falta de dos jornadas para finalizar la liga, las larachesas se consolidan en la zona intermedia

Redacción
15/04/2026 22:35
El partido entre CB Laracha y Atlética Avilesina fue muy vistoso para los espectadores
El partido entre CB Laracha y Atlética Avilesina fue muy vistoso para los espectadores
Raúl López Molina
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LICEO-620X50

El CB Laracha sigue dando alegrías a su afición en la temporada de su debut en competición nacional. 

Las larachesas se impusieron por 77-70 a la Atlética Avilesina, sumando de este forma su duodécima victoria en Primera Nacional y consolidándose en la zona intermedia de la tabla. 

Las locales volvieron a estar a gran altura y se llevaron el triunfo con todo merecimiento ante un conjunto asturiano que plantó cara, contribuyendo así al bonito espectáculo. 

Al descanso se llegó con victoria visitante por 33-21, pero las de Sito Cabado reaccionaron en la segunda parte y culminaron la remontada en un pletórico último cuarto (29-14). 

Daniela Cabado, con 28 puntos, fue la máxima anotadora de su equipo, que el próximo fin de semana viajará a Oviedo para luego despedir la liga recibiendo en A Laracha al Fodeba Gijón.

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