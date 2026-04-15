El Club Baloncesto B Laracha se impuso al Atlética Avilesina por 77-70

El partido entre CB Laracha y Atlética Avilesina fue muy vistoso para los espectadores Raúl López Molina

El CB Laracha sigue dando alegrías a su afición en la temporada de su debut en competición nacional.

Las larachesas se impusieron por 77-70 a la Atlética Avilesina, sumando de este forma su duodécima victoria en Primera Nacional y consolidándose en la zona intermedia de la tabla.

Las locales volvieron a estar a gran altura y se llevaron el triunfo con todo merecimiento ante un conjunto asturiano que plantó cara, contribuyendo así al bonito espectáculo.

Al descanso se llegó con victoria visitante por 33-21, pero las de Sito Cabado reaccionaron en la segunda parte y culminaron la remontada en un pletórico último cuarto (29-14).

Daniela Cabado, con 28 puntos, fue la máxima anotadora de su equipo, que el próximo fin de semana viajará a Oviedo para luego despedir la liga recibiendo en A Laracha al Fodeba Gijón.