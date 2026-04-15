Los dos equipos séniors del Xiria que militan en categoría autonómica cayeron derrotados

Los jugadores del Calvo Xiria B tienen el próximo fin de semana una final ante el Lavadores EC

Ninguno de los dos equipos de categoría sénior de Balonmán Xiria que militan en categoría autonómica lograron sacar adelante sus compromisos ligueros del pasado fin de semana.

Por lo que respecta a la Primera Autonómica femenina, el Calvo Xiria rendía visita en Vigo al líder de la categoría, el Seis do Nadal, que se acabaría llevándose el triunfo por 25-21.

El partido comenzó con una gran igualdad, marcada por defensas muy intensas y activas.

El equipo carballés encontró buena parte de sus goles durante la primera mitad a través de rápidas transiciones y contraataques en primera oleada.

Sin embargo, varias pérdidas de balón penalizaron al cuadro visitante y las locales llegaron al descanso 2 arriba.

En la reanudación las carballesas salieron descentradas, pero luego se repusieron y consiguieron recortar distancias y dejar una buena imagen.