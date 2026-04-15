Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Los dos equipos séniors del Xiria que militan en categoría autonómica cayeron derrotados

El Calvo Xiria B se jugará la permanencia en la última jornada en la pista de Lavadores

Redacción
15/04/2026 22:37
Los jugadores del Calvo Xiria B tienen el próximo fin de semana una final ante el Lavadores
Los jugadores del Calvo Xiria B tienen el próximo fin de semana una final ante el Lavadores
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Ninguno de los dos equipos de categoría sénior de Balonmán Xiria que militan en categoría autonómica lograron sacar adelante sus compromisos ligueros del pasado fin de semana. 

Por lo que respecta a la Primera Autonómica femenina, el Calvo Xiria rendía visita en Vigo al líder de la categoría, el Seis do Nadal, que se acabaría llevándose el triunfo por 25-21. 

El partido comenzó con una gran igualdad, marcada por defensas muy intensas y activas. 

El equipo carballés encontró buena parte de sus goles durante la primera mitad a través de rápidas transiciones y contraataques en primera oleada. 

Sin embargo, varias pérdidas de balón penalizaron al cuadro visitante y las locales llegaron al descanso 2 arriba. 

En la reanudación las carballesas salieron descentradas, pero luego se repusieron y consiguieron recortar distancias y dejar una buena imagen.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los jugadores del Calvo Xiria B tienen el próximo fin de semana una final ante el Lavadores

Los dos equipos séniors del Xiria que militan en categoría autonómica cayeron derrotados
Redacción
El partido entre CB Laracha y Atlética Avilesina fue muy vistoso para los espectadores

El Club Baloncesto B Laracha se impuso al Atlética Avilesina por 77-70
Redacción
José Manuel Gómez, Daniel Barreiro y José Antonio Agrelo, durante la presentación del evento

El Campeonato gallego de Kung Fu se disputa en Carballo
Redacción
Las jugadoras del Soneira se mostraron muy superiores a las camariñanas

El Soneira acaricia el título de Tercera gallega tras golear al EFCC Juan Cabrejo
Redacción